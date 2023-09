Shakira no sabía “que era Clara Chía”; la artista buscó por todos lados a la “amante” de Piqué

“A Shakira creo que le hicimos un favor. Porque había un tiempo en que nosotros teníamos el nombre de la amante, y ella no. Estuvo a punto de llamarnos para saber el nombre de Clara Chía. Ella sabía que había alguien, pero el nombre no lo tenía. Estuvo a punto de buscarnos: ‘Llama a estas dos señoras que te digan ya quién es esa tía’”, precisó.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”, manifestó la artista.