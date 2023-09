Periodista española expuso verdad sobre niñera de los hijos de Shakira y las traiciones de Piqué; puso punto final a rumores

Niegan que Lili Melgar le contara a Shakira sobre traiciones de Piqué

“ Eso no es cierto, puedo asegurar que no es cierto que Shakira conociera de las infidelidades o presuntas infidelidades de Piqué por esta chica ”, indicó Vázquez, a lo que una colega dijo: “Lili era la que le contaba lo que pasaba cuando no estaba en casa, por la mermelada”.

“Es que esto no es cierto, Shakira supo de Clara Chía y de las infidelidades de Gerard Piqué con la joven mucho después de que comenzaran esas traiciones. Yo no estoy diciendo que no fuera fiel, por lo que narra Shakira y el entorno de Shakira, Piqué fue infiel. Pero ella no conoce nada de esa relación hasta el mes de agosto, cuando es informada por unos trabajadores y por sus fmailaires, en ningún momento por esa canguro”, indicó, bastante seria.