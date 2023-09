Las mejores reacciones que dejó ‘El Jefe’, la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dure. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura” , se le escucha a Shakira, a quien en el video se le ve cuando sus compañeros, de manera divertida, tratan de taparle su boca.

Ante esto, los internautas no han dudado en reaccionar, no solo a esa parte de la canción, sino a la letra y el video. ”El mensaje de Shakira al papá de Piqué”; “Shakira hasta mencionó a su exsuegro, prácticamente le deseo la muerte”; “Nos faltaba la Shakira grosera, amamos verla en modo colombiana”; “Shakira diciendo: a mí ya nadie me calla. Te amamos”, se leen en algunos de los miles de comentarios que ha tenido la canción.