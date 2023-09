Esta es la letra de ‘El Jefe’, la nueva canción de Shakira a ritmo de regional mexicano

Se trata de El Jefe , una canción que muestra a la colombiana con su mejor versión mexicana, pues los sonidos norteños y de banda que tiene y los looks que ella muestra en su videoclip hacen recordar cuando la diva pop, por allá en el año 2001, zapateaba y bailaba con la versión de Ciega sordomuda al son de mariachis en su MTV Unplugged, disco que catapultó de forma internacional la carrera de la artista.

Pero esta vez no es solo un atisbo. La barranquillera se sumerge del todo en la mexicanidad, pero no la tradicional con sombreros de charros y polleras históricas, sino la de los migrantes, aquellos no solo mexicanos, sino latinos que en búsqueda de un mejor futuro se van a otros países a buscar suerte, encontrando trabajos duros, sueldos bajos y una presión laboral inhumana.