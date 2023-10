“Rarísimas y feas”: Alejandro Fernández, de ‘Yo me llamo’, se llevó durísimo regaño de Amparo Grisales

Yo me llamo es el programa más visto en Colombia, de acuerdo a las cifras entregadas a diario por Kantar Ibope Media. Y es que los televidentes están pegados a la pantalla para ver la evolución de los diferentes imitadores.

Los comentarios tampoco se hacen esperar en las redes sociales, y es que los espectadores siempre están opinando respecto a lo que dicen los jurados del reality, Amparo Grisales, Pipe Bueno y César Escola.

Precisamente, en un nuevo capítulo la actriz fue centro de las opiniones luego de que regañara al imitador de Alejandro Fernández, quien no ha tenido buenas calificaciones en sus últimas presentaciones.

El imitador salió al escenario para hacer una conmovedora presentación de No sé olvidar. Sin embargo, esto no fue suficiente para convencer a los jurados y por el contrario, se llevó una mala retroalimentación.

Alejandro Fernández en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma Capítulo 45: Inicia un nuevo ciclo, pero los jurados no ven avances | Temp. 09 |'Yo Me Llamo' | Caracol Televisión

Amparo Grisales no se contuvo: le dijo unas cuantas verdades a Yo me llamo Alejandro Fernández

El primero en hablar fue César, quien afirmó que la canción estaba hecha para tener una conexión emocional con la audiencia, pero eso jamás pasó y por el contrario, vio al imitador distante.

Luego de eso, vinieron las palabras de Amparo, quien reveló que había tenido las mismas sensaciones que Escola. Además de eso, se refirió a algunos gestos del concursante, que incluso no supo explicar pues fueron “raras”.

Jurados de 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma, 26:42, CAPÍTULO 39: Noche de Eliminación: Tres imitadores le dicen adiós a su sueño | Temp. 09 |Yo Me Llamo, YouTube/@YoMeLlamoColombia

“Yo no te oí ni el tono, ni el color e hiciste unas gesticulaciones rarísimas y feas. Lo único que nos diste fue una nota larga al final que la supiste respirar. Por otro lado, qué pasa con el pelo. ¿Ustedes creen que esto es radio? No atienden lo que les dice el jurado a nivel físico”, aseguró.

“Lo que pasa es que estábamos pensando en la gira por Europa en América”, se justificó el participante, y de inmediato, la actriz lo paró: “No, no, no. Usted tiene que pensar en lo que le dicen aquí los jurados, papito. Si no yo también pienso en Europa, en Colombia. O sea, este peinado nos lo has traído...”.

Pipe intentó calmar la tensa situación, asegurando que todo se le decía para que mejorara. “Todo es para evolucionar y no quedarnos en una foto. La idea es ver cambios”.

Amparo Grisales se molestó con Alejandro Fernández en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma Capítulo 45: Inicia un nuevo ciclo, pero los jurados no ven avances | Temp. 09 |'Yo Me Llamo' | Caracol Televisión

Sin embargo, Amparo siguió desahogándose y pidiéndole evolución al participante. “Ni siquiera le hemos visto la coletilla. Por ningún lado es Alejandro”.

Los comentarios aparecieron casi de inmediato, varios dándole la razón a Amparo por sus palabras, pues al igual que ella, diversos televidentes afirman que “Alejandro se ha quedado estático”.

Yo me llamo se estrenó hace algunas semanas, convirtiéndose en el reemplazo del Desafío. Desde ese momento no ha perdido el número uno del rating, a pesar de que compite con otra producción bastante querida por los colombianos, MasterChef Celebrity.