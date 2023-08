Amparo Grisales no pudo ocultar su preocupación por participante de ‘Yo me llamo’

La jurado vivió incómodo momento en Yo me llamo. | Foto: Fotograma, 22:46, Variedad de géneros y en la novena noche de audiciones -Capítulo 9 -Caracol Play |Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

El participante aseguró que su “bostezo” es idéntico al del artista original y explicó que el motivo por el que los jurados no le dieron su voto de confianza fue porque no se había logrado aprender bien la letra de la canción que estaba interpretando.

“Me dijeron que iba a cantar con pista y yo me confié, pero igual tenía bien aprendida la letra… para mí, yo sí me parezco a él”, comentó el imitador del ‘Potrillo’. “Tengo la voz, el carisma y el famoso bostezo”, insistió el concursante.

En esta ocasión llegaron al escenario de ‘Yo me llamo’ los imitadores de los artistas Gloria Trevi, interpretando ‘Con los ojos cerrados’; Leo Dan con la canción ‘Te he prometido’ de de Leopoldo Dante; Alejandro Fernández con ‘Mátalas’ de Manuel Toscano; Celina González interpretando ‘Santa Bárbara’ de R. Domínguez y C. González; Alzate con el tema ‘Ni que fueras la más buena’; Marc Anthony con el éxito ‘Te conozco bien’ de Oscar Alfanno; Rihanna cantando ‘Umbrella’ de C. Stewart, T. Nash, S. Carter y T. Harrell.