¿Amparo Grisales estará en Miss Universo? Le hicieron llamativa invitación

Lo quiera o no, Amparo Grisales siempre está dando de qué hablar por diferentes temas. En la actualidad la famosa es jurado de Yo me llamo, así que suele ser tendencia en redes por sus comentarios durante los diferentes capítulos.

Sin embargo, en las últimas horas ha sido tema de conversación por otra razón: ser parte de un reinado. Todo comenzó con una transmisión en vivo de Natalie Ackermann, dueña de la franquicia Miss Universe Colombia.

¿Amparo Grisales en Miss Universe Colombia?

Natalie estuvo en el concierto de RBD que se realizó en el Kaseya Center, de la ciudad de Miami. Fue allí donde realizó el en vivo, pero, aunque estaba hablando de la agrupación, terminó conversando con sus seguidores acerca de Amparo.

Muchas personas comenzaron a preguntarle acerca de los cambios radicales en las reglas del concurso de belleza, entre ellos, ampliar el límite de edad. Fue entonces cuando un seguidor le preguntó si en el certamen podría ser bienvenida Amparo, quien actualmente tiene 67 años.

Amparo Grisales

Y Natalia, sin pelos en la lengua, respondió con gracia lo siguiente: “Amparo Grisales, si nos estás viendo, te espero en Miss Universe Colombia, sería espectacular”.

Muchas personas apoyaron el mensaje de Ackermann asegurando que “Amparo es más bella que tres mujeres de 20″. Y es que, de acuerdo con varias, es una mujer que tiene un “cuerpazo envidiable”.

Amparo Grisales

Los secretos de belleza de Amparo Grisales

En diversas entrevistas, la famosa ha contado algunos de sus secretos para cuidarse. Recientemente, en Día a día, aseguró que no come carne y que además practica el ayuno intermitente.

Hace un tiempo, en entrevista con Viviana Gibelli, también aseguró: “Yo por ejemplo no combino frutas con proteínas. La gente generalmente se come los carbohidratos cuando le sirven una comida, pero si después tú te comes la ensalada, el metabolismo no se hace bien porque los jugos gástricos lo cambian todo. Hay que saber comer”.

De acuerdo con ella, otro secreto para conservarse tiene que ver con aceptar la llegada de los años y evitar someterse a constantes cirugías:

En la actualidad, la famosa tiene 67 años.

“De los 40 a los 50 ya se empiezan a hacer cirugías y hacen el efecto contrario porque se notan. A mí me parecen divinas las arrugas, que yo me ría y se me noten las paticas de gallo, ese es el mapa de tu vida”.

Y hace un tiempo, en una conversación con The Suso’s Show, aseguró que le encanta comer vegetales y huevos. Además, también evita ciertos alimentos que afectan el cuerpo, por ejemplo, generando la molesta celulitis.

“Hay maneras de aniquilarla. No comer sal, no comer grasas como chorizos o comidas tratadas. No hay que comerse la celulitis de los animales como el chicharrón y todo eso”.