Amparo Grisales y César Escola tuvieron fuerte discusión en ‘Yo me llamo’; hasta se mandaron a callar

El programa musical de ‘Yo me llamo’ es trasmitido en las noches en el canal Caracol , el cual tiene como fin buscar al mejor imitador de Colombia de un cantante reconocido, ya sea a nivel nacional o internacional.

Este reality se ha convertido en uno de los programas más vistos en la televisión colombiana, pues ya lleva once temporadas. Salió al aire en 2011, y desde ese entonces, los televidentes esperan cada año para ver el talento de los ciudadanos.

Sin embargo, antes de salir al escenario, el reality mostró la clase que tuvo el imitador con una de las maestras que hacen parte de la escuela de ‘Yo me llamo’, quien se enfocó en el problema de voz del participante e indicó:

| Foto: You Tube: Caracol Play

Concursante del programa de Caracol. | Foto: You Tube: Caracol Play

“Tienes que aprender a cuidarte. Espero que te salves del riesgo, pero si te vas quiero que esto forme parte de tu vida de acá en adelante. La voz es tu instrumento y no se cambia como las cuerdas de la guitarra”.

Después de que el doble de Alejandra Guzmán se presentará, comenzó la retroalimentación , donde el Pipe Bueno tomó la palabra y expresó: “Buena puesta en escena, se nota que estudió, de repente hubo un vibrato que estuvo muy presente, pero me gusto en general”.

Luego, Amparo Grisales siguió con las correcciones y le dijo al participante que tenía cierto vibrato que parecía de “un dibujo animado”. No obstante, César Escola intervino y sorprendió con una pregunta que le hizo al concursante.

“Si esta fuera la última vez que te subes al escenario de ‘Yo me llamo’ ¿Cómo te gustaría recordar esta noche?”. Dicha inquietud llevó a que Pipe Bueno y Amparo Grisales reaccionarán de una vez con disgusto.

Donde el primero en hablar fue el cantante popular, diciendo: “Uy, ¿pero por qué tan triste eso?”, a lo que Escola respondió, “no, porque es el trabajo y que habló con la profe”. No obstante, la actriz muy molesta insinuó, “¿Pero por qué hablas de última vez? No vaticines cosas que no son… el poder de la palabra”.