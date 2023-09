“Se les va a caer la cola”: Amparo Grisales no se contuvo y criticó de las mujeres que ya no usan tacones

Yo me llamo regresó a la programación colombiana con una nueva y divertida temporada, la cual estuvo llena de sorpresas y momentos especiales. Esta versión 2023 le abrió las puertas a talentosos cantantes, quienes personificaron a sus estrellas favoritas y se le midieron a competir por ser el doble perfecto.

Los jurados regresaron mucho más exigentes y estrictos, fijándose en cualquier mínimo detalle para corregir o sentenciar a los participantes. Pese a que aplaudieron a varios por su crecimiento, otros no lograron convencerlos y terminaron fuera del reality.

Yo me llamo vuelve a la pantalla de los colombianos | Foto: Canal Caracol

Sin embargo, recientemente, en el capítulo del 21 de septiembre, los televidentes pudieron apreciar la reacción de Amparo Grisales ante el performance que presentó uno de los participantes. Se trató del imitador de Alejandra Guzmán, quien no destacó vocalmente y su look no fue el más acorde para la puesta en escena.