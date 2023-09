‘Perreo’ de Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’ puso a hablar a los televidentes

Amparo Grisales siempre está dando de qué hablar con cada nuevo capítulo de Yo me llamo . La jurado es centro de los comentarios por sus críticas y humor negro. Sin embargo, en un nuevo capítulo fue tema de conversación por otra razón.

En un reciente capítulo, y a pesar de que no quería, la famosa sacó sus dotes de bailarina de reguetón. Todo se dio luego de la presentación de Yo me llamo Ryan Castro, quien salió al escenario para interpretar la canción Quien TV remix.

Así fue la presentación de Ryan Castro en Yo me llamo

“Un reto en muchos aspectos porque no es una canción original de Ryan. Evidentemente tienes que cantar un montón de cosas que no están en la versión original en la voz de Ryan y darnos esa ilusión que él está interpretando ese pedazo. Lo hiciste muy bien, hubo consistencia”.

Imitador de Ryan Castro en 'Yo me llamo'. | Foto: Canal Caracol

“Disfruté muchísimo y me atrevo a decir que esta versión es mejor que la original. Es más concisa en la voz de un solo artista y me encanta el arreglo de las letras para que sean aptas para todo el público”.

Finalmente, llegó el turno de Amparo, pero para sorpresa de sus compañeros y de los televidentes, la presentación no la convenció.

Amparo Grisales en 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma 'Yo me llamo', temporada 9, capítulo 25 / Symphony es la nueva integrante de la familia / Caracol Play

“No. Lo mismo de lo mismo todo el tiempo. No me gustó, puede que estuviera afinado y haya bailado, pero no sé es como lo mismo de lo mismo. Qué pereza”.