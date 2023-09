Amparo Grisales, lejos de ‘Yo me llamo’, abrió su corazón y se refirió a su cumpleaños

La artista avanzó con paso firme, convirtiéndose en un referente actoral para cientos de nuevos talentos, los cuales llegaban a la escena para impulsarse y brillar con su profesión. La manizaleña no dudó en dar recomendaciones y plasmar su huella, siendo catalogada como la ‘Diva’ colombiana.

Amparo Grisales cautivó con su belleza, su preparación artística, su carácter y su estilo, el cual quedó registrado en producciones como Yo me llamo , Los pecados de Inés de Hinojosa y En cuerpo ajeno . Poco a poco recibió el apoyo y el cariño de sus fanáticos, quienes aplaudieron su forma de ser y de expresarse en estos escenarios.