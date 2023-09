Amparo Grisales reveló cuál es su hombre ideal y no es como muchos lo piensan

Con cada nueva temporada de Yo me llamo, Amparo Grisales siempre se convierte en protagonista del rating y también de los comentarios de los televidentes.

Pero además de lo que pasa en el programa, los espectadores han querido saber más acerca de su vida y debido a eso han llegado a sus redes sociales.

Precisamente, en las últimas horas se publicó en Instagram un corto video en el cual la también actriz destapa algunos detalles de su vida.

Se trata en específico de un videoclip en el cual la jurado de ‘Yo me llamo’ responde algunas preguntas sobre su vida. Por ejemplo, reveló cuál es su hombre ideal. De acuerdo con ella, no tiene un prototipo específico.

En la actualidad, Amparo es jurado de 'Yo me llamo'. | Foto: Fotograma, 50:10, Capítulo 37: Entre lágrimas y risas, el jurado califica a los imitadores | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Amparo Grisales revela cuál es su hombre perfecto

“Me gustan mayorcitos. No me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces. Me gusta la caballerosidad de mis tiempos. Me gustan los hombres que les gusta seducir a través de los detalles, que están pendientes, que son sinceros, que tienen sentido del humor, que son inteligentes, que tienen buena conversación y que nos podamos reír a carcajadas”.

Pero además de eso, Amparo también se sinceró respecto a cómo le gustan los hombres, pero hablando del físico. “Me gusta mucho un tipo que se cuide, porque yo me cuido mucho. Para mí el cuerpo es un templo, así que me gustan así. Simplemente que se cuiden. Tampoco me gustan que sea de gimnasio”.

Para Amparo, el hombre perfecto es quien la haga reír. | Foto: Fotograma, 9:42, CAPÍTULO 30: Aumenta la exigencia, la tensión y las emociones | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Grisales también reveló cuál es su cita ideal y, de nuevo, demostró que es una mujer bastante simple. “La que me sorprenda. No me gusta planear nada. Tiene que moverme un montón de emociones en todos los sentidos. Además, tiene que ser con alguien con quien quiera tener esa cita. Cuando una persona está conmigo quiero que se sienta a gusto y eso debe ser mutuo. Una persona que me hace erizar, esa con la que parece que no pasa el tiempo”.

Adicional a eso, también se sinceró respecto a cómo es cuando está en una relación y aseguró que, a veces, el trabajo la consume más de la cuenta, así que no puede entregarse por completo. “Soy muy entregada, aunque no al extremo. Cuando estoy trabajando casi no tengo tiempo, entonces es complicado”.

En la actualidad, Grisales tiene una relación a distancia. | Foto: Fotograma, 48:25, Capítulo 25: Symphony es la nueva integrante de la familia | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Quién es el novio de Amparo Grisales

Hace unas semanas, en una conversación con la revista Aló, Amparo afirmó que está saliendo con un brasileño que es algunos años menor que ella. Además de eso, aseguró que llevan una relación a distancia y que eso no ha sido impedimento para disfrutarse al cien por ciento.

“Es un galán, cortés, divino, guapo, tiene 58 años y menos mal no tiene redes sociales, porque este amor seguirá siendo solo para los dos. Tengo a esta persona muy especial en mi vida y nos vemos cuando nos tenemos que ver, cuando ambos podemos; y lo nuestro es de otro mundo”.