Arelys Henao llenó de halagos a su imitadora de Yo me llamo: “es impresionante”

Para la edición de 2023 del reality musical más característico de Caracol Televisión, el cual trata de encontrar al doble perfecto de un artista, Yo me llamo , en esta oportunidad se presentó una concursante que logró tener su paso a la escuela para imitar a la artista colombiana.

Desde el momento de las audiciones, la aspirante a imitadora mencionó que gana el sustento para su día a día de manera humilde y se siente orgullosa de eso: “Yo soy auxiliar de enfermería, pero realmente nunca lo ejercí porque llegan mis hijos, entonces decido emprender este negocio para sacarnos adelante. No es fácil ser vendedor ambulante, es realmente difícil, te menosprecian, pero nosotros seguimos adelante y amo lo que hago porque me ha enseñado a ser una persona humilde. Así me gano el sustento con mi familia, con mi negocio ambulante [muestra un puesto de venta de chorizos y pinchos], con mi esposo y con mis eventos musicales”.