‘Arelys Henao: canto para no llorar’ tendrá segunda temporada; estos son los detalles

Arelys Henao: canto para no llorar fue una de las telenovelas biográficas colombianas de antología musical producida por Caracol Televisión más exitosas del 2022, la cual está inspirada en la vida de ‘La Reina de la Música Popular Colombiana’.

Fue tal acogida que, aunque desde varios meses atrás se rumoró de una segunda parte, recientemente, la misma cantante Luz Arelys Henao Ruiz —nombre de pila de la artista— lo confirmó en una entrevista hecha por la emisora de radio Caracol, y además dio algunos detalles de lo que será esta nueva temporada y habló sobre los proyectos a futuro.

Los colombianos conocieron varios detalles desconocidos de la vida de Arelys Henao. - Foto: Instagram: Arelys Henao

Sin embargo, todo parece indicar que para esta nueva entrega se vienen varios cambios, entre los cuales se destacan algunos actores del elenco.

Mariana Gómez, actriz también reconocida por su participación en Loquito por Ti, no seguirá siendo la protagonista de la serie biográfica, debido a otros proyectos pendientes en los que estaría la artista paisa.

“Lo hizo increíble, Mariana partió en dos su vida con esta serie, pero ella tenía otros compromisos ya firmados. Además, nunca se esperaba el auge de la serie, por eso firmó en otro lado”, adelantó.

Gómez se dio a conocer cuando participó en el 2013 en La Voz Colombia. - Foto: Tomada del Instagram de Mariana Gómez

A su vez, Arelys confirmó que la actriz Verónica Orozco es quien tomará el protagónico de la segunda parte de la telenovela, que también estará bajo la producción de la plataforma de streaming Netflix.

“La protagonista ya está, es Verónica Orozco, porque se necesitaba que tuviera unos 10 años más y que cantara también, además es maravillosa como actriz (...) Se transformará en Arelys Henao... El elenco está de ataque”, confirmó la cantante de música popular.

Verónica Orozco - Foto: Instagram @laveronicaorozco

Aunque la cantante no dio muchos detalles al respecto, por último reveló en la entrevista que las grabaciones durarán alrededor de ocho meses con ensayos, preparación de vestuarios y la readaptación de los actores a su personaje, lo que significaría que hasta el próximo año, los colombianos podrán disfrutar de esta nueva temporada.

“Tengo nervios de pensar que va a salir la segunda (...) Estoy emocionada que se cuente la mitad de mi vida que faltaba”, dijo Arelys en Caracol Radio.

La artista es una de las más conocidas del género popular. - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram de @arelyshenao

En varias entrevista, la artista de música popular ha dejado claro que su historia estuvo marcada por la violencia, luego de que su familia tuviera que huir de su tierra natal.

Cuando tenía 17 años, la mujer participó en el reinado del municipio Nutibara, en Antioquia: “Yo vivía en un corregimiento de Frontino que se llama Nutibara, tenía yo 17 años y cuando ocurrió eso trabajaba en muchos oficios humildes, pero el comité de las fiestas dijo, ‘te queremos a ti como candidata’, y yo no sabía y el primer día me tocaba montarme a una carroza. En ese momento era más escandaloso el hecho porque era un vestido de baño, pero simulaba un taparrabos, porque me vestían con lo que representaba las riquezas de la región, que era el oro”, expresó Arelys Henao en Entrevistas con María Beatriz.

Arelys Henao participó en 'La Voz Kids', un reality show de niños que reconoce lo mejor del talento musical del país. - Foto: Tomada de Instagram @arelyshenao

Luego de esto, la mujer empezó a escalar en su carrera como cantante y dio sus pasos en la capital colombiana lanzando sencillos como Amante y amigo, Mujeres y despecho, Mi historia, Lo pasado pisado, entre muchas más. Al obtener un gran reconocimiento logró ser jurado de La Voz Kids, un reality show de niños que reconoce lo mejor del talento musical del país.

Según sus declaraciones, el plan de Arelys Henao será dejar de cantarle al desamor y continuar ayudando desde la parte espiritual y predicando, “Yo no quisiera que nadie viviera lo que yo viví, qué bueno que no tuvieran que pasar todo eso. Cuando no se tiene a Dios en el corazón se vuelve duro. ¿Quién no se vuelve sensible ante la descuartizada de otra mujer? Es que el diablo está suelto, el enemigo vino a matar y destruir, no nos conmueve ya nada. Ya son señales del fin”, aseguró.