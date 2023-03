Participante de ‘La descarga’ le robó beso a Marbelle en pleno show; esposa del cantante reaccionó en redes sociales

La descarga sigue avanzando con paso firme en la programación de las noches colombianas, al punto de conquistar a los televidentes con cada show y capítulo. El reality se acerca a la semifinal, donde se conocerá el nombre de los artistas más destacados y fuertes de cada equipo.

Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle se han metido en los hogares colombianos con este reality. - Foto: Caracol TV

En el reciente episodio de la competencia, Marbelle y uno de sus integrantes del equipo fueron protagonistas de un inesperado momento en el escenario. Ambos se juntaron para luchar por un jugoso premio y así sumar ganancias para un futuro.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el formato de entretenimiento, Marbelle subió con Mel para interpretar Probablemente, la cual hizo que se generara una atmósfera romántica y sutil. Cada uno puso su potencial vocal para sacar adelante la presentación y así quedar victoriosos.

Marbelle en el reality 'La Descarga' - Foto: Pantallazo de video de la cuenta en YouTube: La Descarga Reality

Sin embargo, cerca del final de la canción, Mel se acercó a su mentora y terminó robándole un beso, el cual dejó sin palabras a los demás entrenadores. La cantante continuó interpretando la letra, sin mostrar cambio alguno en su actitud.

El participante le robó un beso a la mentora por la canción que estaban interpretando. - Foto: Fotograma, 3:19, Marbelle y Mel cantan 'Probablemente' - YouTube La descarga reality

Al finalizar, los dos se abrazaron y festejaron lo bien que salió el show en el escenario. Maía no evitó pronunciarse al respecto, soltando comentarios graciosos al respecto.

“Yo tengo una pregunta, profesor […] No sé qué decir… Le descargó semejante beso, hable”, dijo la celebridad, a lo que el participante comentó: “Yo tengo que aprovechar que estoy con una gran actriz, una gran cantante y utilizar estos espacios para llevar esto más allá bien”.

Marbelle, por su parte, aseguró que las cosas no salieron como se habían planeado, ya que al inicio todo estaba puesto para que fuera un beso en la mejilla nada más. “Se había planeado, no exactamente así. Era un poquito más a la mejilla”, puntualizó, representando cómo debía ser.

La cantante desató furor con el momento que vivió en La descarga. Foto: Instagram @marbelle.oficial. - Foto: Foto: Instagram @marbelle.oficial.

De igual manera, la intérprete de Adicta al dolor fue clara en la buena amistad y relación que tenía con el concursante, detallando la química y la buena energía que se generó a lo largo de la competencia.

“Mel y yo desde el primer día que nos paramos aquí tuvimos una conexión muy especial. Nos hemos ayudado mucho y hemos hecho una muy linda amistad y relación”, aseguró, a lo que después agregó: “Tengo un nuevo emprendimiento: voy a montar un puestico de besos”.

Ante lo ocurrido, las miradas de los curiosos se trasladaron a las redes sociales, donde posaron su atención en la pareja sentimental de Mel. Katherine Malaspina, nombre de la compañera del cantante, no dudó en compartir un video y aclarar su visión de este beso, apuntando al profesionalismo de la mentora y el artista.

“Realmente no me están atacando y me están apoyando mucho, se los agradezco. La televisión y las redes sociales son mentira, el 90% de lo que ven allí es creado. A ver, si esta situación hubiese sido con una compañera, de otra forma natural y no haciendo un ejercicio…”, comentó al inicio del clip.

No obstante, la venezolana se refirió a la actuación y desempeño de su pareja con Marbelle, destacando detalles que tal vez hicieron que fuera incómodo el suceso frente a las cámaras. “Mel es cantante y actor, Marbelle es cantante y actriz. Le lanzó ese beso, que si ustedes pueden ver fue bastante incómodo para ambos, fue creado… Esperemos a que ese señor salga y nos cuente qué pasó”, dijo.

Por último, para cerrar este video, Katherine Malaspina arremetió contra Dareska, otra participante de La descarga, a quien tildó de “pendeja”, por comentarios que habría hecho a lo largo del programa.

“Lo poco que he visto es esto y a la pendeja de Dareska hablando pendejadas”, indicó de manera despectiva y molesta.

Esposa de participante de La descarga habló sobre el beso del cantante con Marbelle pic.twitter.com/IR4QkLJAZB — Ana (@PuraCensura) March 2, 2023

En las historias de la esposa de Mel se pudo detallar una imagen en la que destacó tres asuntos de esta presentación, además de elogiar a otro de los concursantes que estaba en el campamento.

“Tengo algunas cosas que decir: 1. Si entiendo que todo forma parte del show. 2. La química entre Mel y Marbelle es inevitable y a mí particularmente me encanta verlos cantar juntos. 3. Yo también lo hubiese hecho”, escribió.