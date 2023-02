‘La descarga’: Maía fue sorprendida con un detalle por parte de un participante que la conmovió mucho

La descarga, de Caracol Televisión, cada vez cautiva más a los televidentes por el talento de los participantes en ese reality de canto en el que los jurados también terminaron siendo protagonistas. Cada episodio llega con una sorpresa distinta, despertando reacciones en miles de espectadores que siguen el paso a paso de la competencia.

El reality continúa con las reñidas etapas para encontrar a la mejor voz, con el reto de cada participante de destacarse en sus presentaciones frente a los mentores Marbelle, Santiago Cruz, Maía y Gusi.

Gusi, Maía, Santiago Cruz y Marbelle se han metido en los hogares colombianos con este reality. - Foto: Caracol TV

Jair Santrich, el participante del equipo de Maía, después de terminar su presentación en la emisión del capítulo de este lunes, sorprendió a su mentora con un detalle que la conmovió, e incluso, la hizo derramar algunas lágrimas.

Al finalizar su interpretación con No me sé rajar, de Vicente Fernández, el concursante barranquillero se mostró nostálgico, pues la canción le hizo experimentar sentimientos ‘encontrados’ que le hicieron recordar una promesa que le hizo hace algunos años a su hija.

“Quise dedicas esta canción a dos personas. Primero a mi hija que me puse su nombre en mi mano porque esta canción me dice que no hay que rajarse ante nada, y ese es el ejemplo que le quiero dar a mi hermosa bebé porque ella está siguiendo mis pasos”, señaló Santrich.

El participante siguió su discurso y ante unas conmovedoras palabras, le entregó un obsequio —que le pertenecía a su hija—, además de prometerle que “no le fallaría” musicalmente hablando.

“Y la otra persona —muy importante— a la que quiero dedicarle esta canción es a Maía, porque la primera charla que tuvimos, abriste tu corazón y me motivaste... así que, este arete no es de lujo ni de moda, es de una promesa que le hice a mi hija hace muchos años, y tú me diste un motor muy grande, así que hoy quiero hacer algo… quiero prometer que no te voy a fallar nunca y que voy a dar el máximo porque me devolviste la confianza y me diste mi voz”, manifestó el artista, mientras le ofrecía el arete de su hija a su mentora

La también compositora colombiana se sintió muy conmovida por las palabras del participante de su equipo, y sin creer lo que estaba viendo, le respondió con voz quebrada: “Prométete tú (...) Lo que hoy hiciste fue maravilloso”.

La mentora y el pupilo sostuvieron un brvee diálogo donde salió a relucir Jessi Uribe y su éxito en la música popular. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube La Descarga Reality

Se filtraron los nombres de los participantes que podrían ser finalistas en el programa ‘La descarga’

Pues bien, recientemente, el periodista Carlos Ochoa hizo a través de su cuenta personal de Instagram una revelación sobre quiénes serán los participantes que lleguen a la gran final del concurso de canto, asegurando, además, que fuentes cercanas a esta producción lo llamaron para contarle el chisme.

“Me llamaron a contar que ya estarían los cuatro finalistas de este reality de Caracol... La paisa Dareska, primera finalista supuestamente del equipo de Marbelle, cantante de música popular. ¿A ti te gusta?, porque a mí me parece chévere. Breiner Gaster, conocido como ‘El tenor’, sería el segundo de los cuatro finalistas y el representante del grupo de Gusi. Stefany Zabaleta sería la participante escogida por Santiago Cruz para llegar a la supuesta final. (...) Oropesa, del equipo de Maía, sería supuestamente el elegido para llegar a la final de La Descarga, quien canta todo tipo de música —sobre todo ranchera y popular— (...) Esto está difícil”, señaló el comunicador.

Asimismo, Ochoa concluyó su relevación mencionando que las grabaciones del reality, prácticamente, ya terminaron y que, tan solo queda pendiente el último capítulo, donde los supuestos finalistas se enfrentarían la batalla final por el premio mayor.

“En este último capítulo se va a conocer quién va a ser el ganador y, supuestamente, tendrá una parte en vivo y otra pregrabada ¿Cómo va a ser esto? ¿Logrará subir en rating?”, manifestó el presentador del canal regional Teleantioquia.