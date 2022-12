Arelys Henao vivió un susto al salir de un concierto en Boyacá que pudo costarle la vida, ¿qué pasó?

En ascenso, así va la carrera musical de Arelys Henao, consolidándose como una de las mejores cantantes de música popular de Colombia. Su historia de vida fue llevada a la pantalla chica con la telenovela Arelys Henao: canto para no llorar, una producción que la dio a conocer aún más.

A propósito de la temporada decembrina, la cantante es una de las más aclamadas en cada rincón del país para las fiestas de fin de año, por lo que tiene una agenda bastante apretada y en cada show que da vive una que otra experiencia que la deja marcada.

Pues bien, recientemente, en una entrevista con el programa de chismes y entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, la cantante de música popular contó los sustos que pasó cuando iba saliendo de una presentación. Primero, cuando la gente se agolpó para tomarse una foto con ella, tapando la salida del lugar, pero como si fuera poco, hubo un segundo incidente que vivió Arelys y la agrupación, y fue cuando estaban camino a otro show y tuvieron un accidente de tránsito.

“En estos días me sucedió algo y es que en Boyacá, estábamos saliendo de un concierto y fue muy difícil la salida del concierto... La alcaldesa nos montó en una camioneta y habían muchos precipicios y saliendo al otro pueblo, el conductor se quedó dormido, todos íbamos dormidos cuando sentimos fue el impacto contra la montaña, justo al lado de la carretera. No me explico, si había un abismo, cómo el carro terminó hacia la montaña. El carro quedó destrozado. Ese día volví a nacer”, reveló durante los premios Monitor Latino.

Por suerte, nadie resultó herido en el accidente, ni ella ni ningún integrante de la agrupación. Solo se llevaron un buen susto.

Arelys Henao habló sobre la canción que hicieron con Darío Gómez a “escondidas”

En reciente entrevista, la cantante Arelys Henao reveló algunos detalles de su querido amigo Darío Gómez. Entre esos anuncios dio a conocer que el equipo del fallecido ‘Rey del Despecho’ le había rechazado una colaboración entre los dos artistas; sin embargo, ellos lo hicieron a “escondidas”.

Se trata del tema musical El rey y la reina, una canción que dejó en evidencia que Arelys y Darío eran los principales artistas del género popular en Colombia. Pese al éxito que tuvo esta interpretación, mucho desconocen el origen de cómo nació.

Henao recordó que el equipo de Darío estaba en busca de una colaboración, pero con una artista de talla internacional, motivo por el cual ella se ofreció y les enseñó al El rey y la reina, a lo que ellos le dijeron que por el momento no la iban a hacer.

Tras este rechazo, la artista no perdió las esperanzas y le dejó la canción con una secretaria, quien fue la encargada de hacérsela llegar al maestro de la música popular. Al pasar los días, Darío escuchó la melodía y luego de ver una entrevista que le estaban haciendo a Arelys, decidió llamarla para darle la noticia de que quería grabarla.

“Vi tu entrevista, lloré porque tenemos una vida muy igual. El corazón me dice que grabe contigo, pero vamos a grabar a las escondidas para que nadie me reclame porque sé que no me dejarían grabar”, comentó Arelys en un medio radial.

Luego de esa llamada, la cantante organizó toda la logística y la canción salió al público, como se había planeado, a “escondidas”. Según cuenta, el equipo de Darío se enojó con el ‘Rey’ y le pidieron que no volviera a hacer algo a sus espaldas; sin embargo, todos estuvieron de acuerdo que era una gran canción y decidieron grabarle un video musical.