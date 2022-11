La triste historia de la muerte de la sobrina de Arelys Henao, la mató su padrastro

La carrera de Arelys Henao cada vez va en ascenso, consolidándose como una de las mejores cantantes de música popular del país. Su vida fue llevada a la pantalla chica con la telenovela Arelys Henao: canto para no llorar, una producción que la dio a conocer aún más.

En esta se contó su historia y se conoció que la vida de la cantante no ha sido fácil, pues ha sufrido varias tragedias familiares que la han marcado, como es el caso de la muerte de su sobrina Jenny. La joven con solo 23 años ya había enfrentado la muerte de su madre cuando era pequeña y por ello tuvo que irse a vivir con una de sus tías, que no era Arelys.

En un momento, su tía terminó la relación sentimental que tenía con un hombre quien decidió tomar venganza atacando con un cuchillo a la sobrina de la cantante, causándole la muerte y dejando sin madre a una pequeña. Todo se dio cuando Jenny decidió quedarse en casa en lugar de ir a comer helado con sus primas, pues quiso descansar tras estar trabajando en la finca. Su agresor la tomó por sorpresa y la degolló mientras ella estaba viendo televisión.

La reina de la música popular cuenta que este sujeto sigue libre y que por lo ocurrido decidió impulsar una campaña llamada #NoPodemosCallar.

Esta canción fue un homenaje que decidió hacerle Arelys Henao a su sobrina y a hoy el videoclip ya tiene más de 11 millones de visualizaciones. Allí se deja ver la historia de una mujer que sufre violencia por parte de su esposo, pero que un día se cansa y decide denunciarlo ante las autoridades para poder vivir tranquila.

Arelys Henao habló sobre la canción que hicieron con Darío Gómez a “escondidas”

En reciente entrevista, la cantante Arelys Henao reveló algunos detalles de su querido amigo Darío Gómez. Entre esos anuncios dio a conocer que el equipo del fallecido ‘Rey del Despecho’ le había rechazado una colaboración entre los dos artistas; sin embargo, ellos lo hicieron a “escondidas”.

Se trata del tema musical ‘El rey y la reina’, una canción que dejó en evidencia que Arelys y Darío eran los principales artistas del género popular en Colombia. Pese al éxito que tuvo esta interpretación, mucho desconocen el origen de cómo nació.

Henao recordó que el equipo de Darío estaba en busca de una colaboración, pero con una artista de talla internacional, motivo por el cual ella se ofreció y les enseñó al El rey y la reina, a lo que ellos le dijeron que por el momento no la iban a hacer.

Tras este rechazo, la artista no perdió las esperanzas y le dejó la canción con una secretaria, quien fue la encargada de hacérsela llegar al maestro de la música popular. Al pasar los días, Darío escuchó la melodía y luego de ver una entrevista que le estaban haciendo a Arelys, decidió llamarla para darle la noticia de que quería grabarla.

“Vi tu entrevista, lloré porque tenemos una vida muy igual. El corazón me dice que grabe contigo, pero vamos a grabar a las escondidas para que nadie me reclame porque sé que no me dejarían grabar”, comentó Arelys en un medio radial.

Luego de esa llamada, la cantante organizó toda la logística y la canción salió al público, como se había planeado, a “escondidas”. Según cuenta, el equipo de Darío se enojó con el ‘Rey’ y le pidieron que no volviera a hacer algo a sus espaldas; sin embargo, todos estuvieron de acuerdo que era una gran canción y decidieron grabarle un video musical.