¿Arelys Henao se retira? La cantante reveló a qué le gustaría dedicarse cuando deje los escenarios

Arelys Henao es conocida por ser la reina de la música popular en Colombia. Gracias a una telenovela trasmitida por el Canal Caracol, algunos colombianos pudieron conocer detalles de la vida personal de la artista.

La cantante de música popular le compartió a sus seguidores que participó en un reinado de belleza. - Foto: @arelyshenao

Ella aseguró que la producción sí refleja su historia, aunque su realidad fue mucho más triste de lo que se mostró en la novela. La historia de la cantante estuvo marcada por la violencia, luego de que su familia tuviera que huir de su tierra natal.

Cuando tenía 17 años, la mujer participó en el reinado del municipio Nutibara, en Antioquia. “Yo vivía en un corregimiento de Frontino que se llama Nutibara, tenía yo 17 años y cuando ocurrió eso trabajaba en muchos oficios humildes, pero el comité de las fiestas dijo, ‘te queremos a ti como candidata’, y yo no sabía y el primer día me tocaba montarme a una carroza. En ese momento era más escandaloso el hecho porque era un vestido de baño, pero simulaba un taparrabos, porque me vestían con lo que representaba las riquezas de la región, que era el oro”, expresó Arelys Henao en Entrevistas con María Beatriz.

Luego de esto la mujer empezó a escalar en su carrera como cantante y dio sus pasos en la capital colombiana lanzando sencillos como Amante y amigo, Mujeres y despecho, Mi historia, Lo pasado pisado, entre muchas más. Al obtener un gran reconocimiento logró ser jurado de La Voz Kids, un reality show de niños que reconoce lo mejor del talento musical del país.

Arelys Henao fue jurado en La Voz Kids - Foto: Instagram: Arelys Henao

Recientemente, la artista concedió una entrevista a Diva Rebeca en su canal de YouTube y contó sobre su vida y cómo pasó varios años intentando trabajar para llevar alguna ayuda a su casa.

“Reclamamos a Dios por el proceso. Yo me arrodillaba llorando cuando llegaba cansada de vender libros en las calles con hambre, sed, humillaciones todo el día. Tú tocabas puertas y la gente pensaba que los iba a robar”, contó.

La cantante aseguró que quiere hacer otra cosa en su vida cuando ya no se dedique más a la música y es estudiar teología, “He cambiado la vida a quienes me rodean. La gente necesita que yo les dé tranquilidad, que les diga que Dios la ama, que Dios está con ellos. Algún día soñé con lo que soy ahora”, sostuvo.

Y añadió: “Dios ha hecho muchos milagros en mi vida y quiero devolverle a la sociedad lo que Dios me ha dado a mí, quiero en un tiempo prudente anunciar una gira de retiro y será definitivo. No quiero que me entierren en un escenario, quiero ayudar, quiero tener mi fundación y recorrer el mundo dando mis charlas”.

Según sus declaraciones, el plan de Arelys Henao será dejar de cantarle al desamor y continuar ayudando desde la parte espiritual y predicando, “Yo no quisiera que nadie viviera lo que yo viví, qué bueno que no tuvieran que pasar todo eso. Cuando no se tiene a Dios en el corazón se vuelve duro. ¿Quién no se vuelve sensible ante la descuartizada de otra mujer? Es que el diablo está suelto, el enemigo vino a matar y destruir, no nos conmueve ya nada. Ya son señales del fin”, aseguró.

La cantante dijo que al retirarse se dedicará a predicar. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Según dio a conocer Diva Rebecca la vida de Arelys Henao volverá a las pantallas en Netflix y se hará una segunda temporada. Además, la cantante tiene como sueño poder hacer una colaboración con Shakira y sumar más letras al repertorio que ha lanzado con sentimientos de tusa por lo sucedido con su expareja Gerard Piqué y la joven de 23 años, Clara Chía.