Arelys Henao se destapó sobre sus colegas, le dejó recado a Marbelle y soltó detalles de dura época de Alzate: “está quebrado”

Arelys Henao se convirtió en una de las voces más famosas de la música popular en la industria colombiana, debido a su amplia trayectoria y la potencia que le imprimió a cada uno de sus éxitos. La celebridad brilló en varios escenarios y dejó una fuerte huella, conquistando con su toque femenino un género que siempre fue liderado por cantantes masculinos.

De hecho, la artista fue aplaudida en distintos momentos y fue catalogada como ‘la reina de la música popular’, gracias a su preparación y profesionalismo en este espacio. Poco a poco se abrió camino entre el público y actualmente es considerada una de las estrellas más famosas de estos sonidos y ritmos en el país.

Recientemente, Arelys Henao estuvo como invitada a Tropicana y concedió una charla bastante amena, donde se sinceró con respecto a su carrera musical, anécdotas que vivió y situaciones que marcaron su amistad con otros colegas del género popular. La colombiana no dudó en revivir algunos recuerdos, destapando detalles inesperados que pocos sabían.

Arelys Henao | Foto: Tomada de Instagram @arelyshenao

De acuerdo con lo que se pudo ver en un clip, la entrevista navegó por diferentes caminos y permitió que los locutores preguntaran sobre algunos temas relevantes en la farándula nacional. La cantante fue clara en sus respuestas y soltó datos que pocos se imaginaban.

Arelys Henao habló sobre Marbelle y le dejó recado

Según quedó registrado, Arelys Henao fue indagada acerca de las colaboraciones en la industria musical y los lanzamientos que se hacían de éxitos que ya habían sido creados. La antioqueña apuntó que no le veía problema a esto, y que lo importante era no criticar el trabajo ajeno.

“No me han propuesto, pero, ¿por qué no? El problema es criticar lo que los demás hacen...no critiques a los demás porque lo hacen. Yo tengo que cuidar mi carrera, me gusta hacer mis éxitos, pero no descarto la posibilidad de hacer un remix con una canción muy conocida”, señaló.

La paisa mencionó que nunca la habían invitado a esta clase de proyectos, pero no se negaba a realizarlos si era con algunos colegas que estaban dándola toda en la escena artística. Allí fue cuando reveló que estaría dispuesta a colaborar con Marbelle, precisamente en su canción Adicta al dolor.

“¿Que yo dijera para hacer un remix?”, preguntó la celebridad en el clip.

“Me encantaría hacer un remix con Marbelle con ‘Adicta al dolor’. Es más, sería bueno que Marbelle lo hiciera con las mujeres de Colombia. Es que tenemos que unirnos, no hay problema. No hay que criticar, eso se muestra como si fuera envidia”, puntualizó, demostrando su admiración por esta letra y dejándole un “recado” a la exentrenadora de La descarga.

La cantante pone a debatir a sus seguidores. Foto: Instagram @marbelle.oficial. | Foto: Foto: Instagram @marbelle.oficial.

Arelys Henao habló sobre duros inicios de Alzate

En este diálogo, la cantante popular también comenzó a nombrar a otros compañeros de la escena artística y decidió revivir un poco del complejo pasado que tuvo Alzate cuando quería iniciar en la música. La antioqueña fue clara en que le dio una mano y le habló claro, pues no estaba rindiendo fruto lo que presentaba en la industria.

Henao puntualizó en que apoyó y respaldó a varios de sus colegas, quienes estaban interesados en arrancar y darse a conocer por todo lo alto. Allí les brindó una mano y los impulsó para que cogieran la línea que deseaban como artistas.

“Yo recuerdo una anécdota muy linda y es que un día en el que Alzate no sabía qué hacer en la carrera al inicio, un amigo y me dijo: ‘Dame una cita porque Alzate está desesperado, está quebrado, no tiene cómo hacer su carrera’. Y realmente le di una cita, me senté con Alzate”, comentó al inicio.

El cantante arrancó en la música con dificultad y ahora brilla con su voz. | Foto: Instagram @alzatemusica

“Yo le dije, teniendo en cuenta que había grabado una canción que anda por ahí en YouTube, que era entre pop y popular, que no iba a pasar nada: ‘Mientras siga grabando así no va a pasar nada’. Entonces le puse mi productor en ese momento para que grabara y ahorita que estábamos en Miami, recordábamos todo eso. Él grabó ‘Maldita traición’ y todo ese álbum y ahí le cambió la vida, y me llamaba”, reveló.