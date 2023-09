Shakira abrió su corazón y habló de lo que atravesó en el último año; se desahogó sobre dolor que vivió: “se va gente de tu vida”

Shakira habló sobre el duro año que vivió tras separarse de Piqué

Shakira abrió su corazón sobre el año que vivió tras terminar con Piqué (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

“Sí que he notado que durante este último año, que ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional como que la vida me ha compensado de alguna manera...de eso se han encargado mis fans, que son los mejores del mundo. Me levantan y me sostienen en los momentos más duros y más difíciles han estado, cosa que jamás imaginé, que en el peor momento de mi vida me fueran a sostener emocionalmente de la manera en que lo hicieron”, concluyó.