Shakira, pícara, ilusionó a muchos con anuncio de gira: “ojalá el próximo año”

Colombia es un país que no solamente es reconocido por sus paisajes, su gastronomía, la calidez de su gente, sino también por la calidad de músicos que tiene, y muestra de ello es Shakira, la cantante barranquillera que ha logrado un reconocimiento mundial por su carrera y sus labores sociales en el país.

El 2022 no fue el mejor año para la colombiana, pues su relación con el exfutbolista de la Selección de España y del Fútbol Club Barcelona terminó debido a la infidelidad que él cometió con quien hoy en día es su pareja, Clara Chía.

¿Qué hace Shakira en Barranquilla?

“Yo me he entregado a mi carrera en cuerpo y alma desde que tenía 10 años y sigo enamorada de la música, sigo enamorada de la producción musical. Uno de mis lugares más felices es estar en el estudio de grabación haciendo canciones y con ganas ya de algún día no muy lejano, irme de gira otra vez [hace un guiño], ojalá el próximo año”, dijo Shakira.