Se filtró la nueva canción de Shakira “El jefe” ¿Un flechazo venenoso para Piqué?

A tan solo unos días de haber triunfado en los MTV Video Music Awards con su presentación a ritmo de caderas y con gran homenaje a Colombia. Durante más de dos minutos puso a bailar a todos los asistentes, entre esos a la estadounidense Taylor Swift, quien no se resistió a cantar y bailar Hits don´t lie. Con el popurrí bilingüe que incluía She Wolf, Te Felicito, Objection (Tango), Whenever, Wherever y Hips Don’t Lie, se convirtieron en las cinco canciones con las que presentó un show de otro nivel.