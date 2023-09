Shakira no solo se ha dedicado a la música: estas son las curiosas carreras profesionales que estudió

¿Qué carreras estudió Shakira?

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la diversión de estas cuatro semanas!” , fue la publicación acerca de su logro, con la que sorprendió a sus casi 90 millones de seguidores.

Buscan día festivo para Shakira

Es tanto el fanatismo de algunos por Shakira que, en Barranquilla, su ciudad natal, están elaborando una estatua en honor a ella. Sin embargo, no es lo único: desde comienzos de septiembre algunos seguidores, impulsados por Spotify, han estado pidiendo un día festivo en Colombia para homenajearla, y no es para menos, desde hace años ha dejado en alto el nombre del país.

“Me llegó una bolsa con una camiseta que dice: ‘Shakira merece un día’ y, por supuesto, yo soy fan number one de ella, como muchos. Para mí, Shakira se merece un día porque he trasegado mi vida en muchas emociones con sus letras, con cómo las ha interpretado y me he sentido muy identificado”, explicó Carlos Vargas.