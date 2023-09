Prestigioso presentador argumenta por qué Shakira merece un día festivo: “ella es lo que me hubiera gustado ser”

Desde el 1 de septiembre comenzó a tomar fuerza una campaña para que Shakira, debido a todo lo que le ha aportado a Colombia, no solo con su música, sino con sus acciones altruistas, tuviera un día festivo. Y en las últimas horas la iniciativa volvió a hacerse sentir, gracias a un reconocido periodista colombiano que cubre el mundo del entretenimiento.

En su cuenta en Instagram, donde suma casi 800.000 seguidores, Carlos Vargas comentó por qué cree que Shakira merece un día festivo en Colombia. Según él, no solo es cuestión de su renacer musical, gracias a su ruptura amorosa con Piqué, que dejó canciones como la Music Session #53 junto a Bizarrap, ni al galardón por la mejor colaboración junto a Karol G en los Premios MTV.

Es toda una trayectoria artística y un sinnúmero de reconocimientos el principal argumento para que Shakira cuente con un día festivo, pero también el impacto de su música en diferentes generaciones.

“Me llegó una bolsa con una camiseta que dice: ‘Shakira merece un día’ y, por supuesto, yo soy fan number one de ella, como muchos. Para mí, Shakira se merece un día porque he trasegado mi vida en muchas emociones con sus letras, con cómo las ha interpretado y me he sentido muy identificado”, explicó Carlos Vargas.

Carlos Vargas no escatimó elogios para Shakira. | Foto: Instagram @carlitosvargasm

El expresentador del programa televisivo La Red además dejó ver qué otros aspectos de Shakira tienen para resaltar.

“Me encanta su filantropía, es políglota, es lo que yo no soy, pero me hubiera gustado ser. Entonces esta es una listica de canciones que tengo aquí, si me falta una perdónenme, pero lo voy a hacer con emoción, porque Shakira se merece un día”, agregó.

La lista de mejores canciones de Shakira, según Carlos Vargas

Suerte: “Fue su primer sencillo del álbum Servicio de lavandería, que ocupó el número 1 en MTV, en Billboard, y no me acuerdo en qué otros listados. Yo trabajaba como vendedor en una tienda que se llamaba Towers Récord. Yo bailaba, cantaba y vendía al mismo tiempo”.

La Tortura: “Fue su tercer album y allí ella se arriesgó a lanzar dos albumes, uno en inglés y otro en español. Una de las canciones que me encantó fue La tortura, con Alejandro Sanz... como ella movía el pecho de chimba”.

Antología: “Comienzo con Antología, yo creo que es de esas letras que identifica el amor con el dolor, esas primeras relaciones que le marcan a uno la vida”.

La tortura fue la primera colaboración juntos de Shakira y Alejandro Sanz. | Foto: Foto: Twitter @alejandrosanz.

Shakira tendrá una estatua en Barranquilla

Que Shakira es querida en todo el mundo, para nadie es un secreto. Pero es su natal Barranquilla la que hace más fuerza para inmortalizarla, no solo con un día festivo en honor a ella, también impulsado por la plataforma Spotify, donde este año ha dejado más de un récord, sino con una estatua en su homenaje.

La estatua, de 6,20 metros de altura elaborada en bronce, tiene un 70 por ciento de avance, como dejó ver el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, finalizando agosto, cuando visitó la obra y conversó con el artista encargado, Yino Márquez.

Shakira expresó su agradecimiento por estatua en Barranquilla. | Foto: Getty Images y @jaimepumarejo

De hecho, tanta fue la fiebre por la estatua, que Shakira también expresó su emoción: “Me siento conmovida y profundamente agradecida por este honor que me hacen las manos de este artista y su equipo, talento extraordinario de mi tierra”.