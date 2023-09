‘Shakira merece un día’: la curiosa campaña que busca que la estrella colombiana tenga un festivo en su honor

En enero pasado, debutó y alcanzó el No. 9 en el Hot 100 con su colaboración con Bizarrap, la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 , lo que la convirtió en la primera vocalista femenina en alcanzar el top 10 de la lista con un tema en español.

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latinoamérica aseguró que Shakira se ha vuelto un motivo de inspiración para que otras mujeres latinas se atrevan a escribir e interpretar, por medio de sus canciones, vivencias personales que marcaron sus vidas. (Photo by Gladys Vega/Getty Images) | Foto: Getty Images

Como @shakira no va a merecer un día… si con esta ÉPICA presentación nos llenó como de 100 años de vida a todos sus #Shakifans ❤️ #SHAKIRAMERECEUNDIA y este Shaki nuestro momento especial lo atesoramos en nuestro corazón Para siempreee ! @SpotifyColombia @SonyMusicCol pic.twitter.com/OrVEXwEsrE

¿Un festivo para Shakira?