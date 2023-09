Aida Victoria Merlano se destapó sobre pretendiente “conocido” y reveló detalles de su intimidad: “me gusta muchísimo”

No obstante, pese a que Aida Victoria abrió la puerta de su intimidad y contó detalles que rodeaban su realidad, aprovechó esta etapa de su presente para conservar datos en secreto, disfrutándolos y evitando que se filtraran de manera pública . Este fue el caso de sus relaciones amorosas, las cuales ya no revela tan fácilmente y prefiere llevar con cautela.

Aida Victoria destapó detalles de su intimidad y su pretendiente

Según respondió la colombiana, en este instante no tenía vínculos sentimentales o compromisos con nadie, pero tampoco estaba sola del todo. La también abogada puntualizó en que le gustaba bastante alguien, más no había intenciones de construir algo amoroso.

“Estoy soltera, pero sola no. No tengo a alguien fijo, tengo a alguien que me gusta muchísimo, con quien me entiendo superbién, pero nuestra intención ahora mismo no es tener una relación”, comentó, aclarando las preguntas que le lanzaba la periodista.