“Sin palabras”: Aída Victoria Merlano le dedicó mensaje a su papá y dejó a varios con la boca abierta

Junto a las imágenes, ella escribió lo siguiente: “‘Pa’. Los globos parecen pertenecerle al cielo tanto como las mismas nubes. Estamos a 400 metros del suelo al otro lado del mundo, miro hacia abajo con ganas de llorar y el paisaje es casi tan bonito como tus ojos encharcados. Quiero cumplirte los sueños que no soñaste hasta que te conviertas en memorias. Quiero ser respuesta, porque me conmueve tu curiosidad infantil que todo lo pregunta. Quiero amarte con la conciencia permanente de lo fugaz del tiempo y así erradicar del futuro cualquier ‘hubiera’. Que se nos sigan encharcando los ojos de dicha. Te amo”.

View this post on Instagram

“Me dejaste sin palabras, Aída. No pensé que escribieras tan lindo”, “Llorar por desconocidos es mi pasión. Yo espero cumplirle los sueños a mis padres también” y “No he parado de llorar. Mi papi murió en el 2020 por pandemia, pasado mañana cumple tres años sin estar aquí físicamente y el hecho de que hayan personas que tengan a su papá vivo, disfrutándolo y haciéndolo feliz, me da nostalgia”, han sido solo algunos de ellos.

“Les voy a contar esto que normalmente uno no le cuenta a los amigos. De las cosas que más me asustan es que un día la memoria me falle o que olvide momentos importantes para mí (…) Ahorita me pasó, estaba editando el video con mi papá y viendo las imágenes me transporté a ese momento y volví a sentir ese nudo en la garganta”.