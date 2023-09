Aída Victoria Merlano reaccionó con contundente mensaje a la orden de captura de Arturo Char

“Cuando a mi mamá la metieron presa y yo volví a la universidad ella me dijo: ‘si te avergüenza que te relacionen conmigo, tú no digas que soy tu mamá, no digas nada’. Y yo dije: ‘tú a qué clase de pendeja crees que educaste, yo no me avergüenzo de ti. Yo me siento orgullosa de la mujer que eres. A mí no me importa que estés en una cárcel, tú eres una berraca, tú eres una dura. ¿A ti qué te pasa?’, y a los dos días estaba yo en la notaría cambiándome el nombre y me puse su nombre para que ella viera que a mí no me avergonzaba”, contó en sus redes hace un tiempo.