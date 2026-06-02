Abelardo de la Espriella sobre un posible empalme con el Gobierno Petro: “Hay que estar muy atentos a la destrucción de documentos”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, aseguró en entrevista con SEMANA que, si gana el próximo 21 de junio, no cree que habría un empalme con el gobierno de Gustavo Petro.

“Te soy sincero, no creo que vaya a haber empalme. Es más, hay que estar muy atentos a la destrucción de documentación y de información, que es lo que van a intentar hacer esos bandidos. Estoy tomando todas las precauciones del caso", dijo.

Y agregó que hará lo mismo que hizo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, cuando sucedió a Daniel Quintero.

“Una auditoría, la mejor del mundo. Voy a ver qué fue lo que se robaron, dónde se lo robaron, quién se lo robó y a dónde se llevaron la plata. Los voy a denunciar. Punto por punto, peso por peso. Yo no creo que haya empalme con esos bandidos, pero vamos a hacer lo que haya que hacer para recuperar al país, rodeado de los mejores", manifestó.

Abelardo de la Espriella pedirá veeduría de EE. UU. para identificar políticos que estarían detrás de la compra de votos: “Retirarles las visas”

Aseguró que intentarán “desaparecer información” y otras “fechorías”, pero “entre más sigan haciendo eso, más se enredan”.

“Tenga la absoluta certeza, querido pueblo colombiano y queridos defensores de la patria, que yo vine a enfrentar, a derrotar y a castigar esa mafia, cuyo jefe es Gustavo Petro”, sostuvo.

En otro aparte, el candidato aseguró que podría venirse una operación de compra de votos en la región Caribe de Colombia, por lo cual pedirá una veeduría de los Estados Unidos, con el fin de identificar políticos que estarían detrás de ese plan.

“A fin de identificar a los políticos en cada uno de los departamentos del Caribe colombiano que van a empezar esa operación de compra de votos para que los Estados Unidos procedan a incluirlos en la lista OFAC y a retirarles las visas a ellos y a sus familiares”, dijo.

El aspirante, que sacó ventaja en primera vuelta ante Iván Cepeda, aseguró que no se quedará “de brazos cruzados” ante la posible compra de votos en la región.