Gustavo Petro advirtió que Abelardo de la Espriella lo amenazó con llevarlo a la cárcel y lo desafió: “No puede”

En medio de la fuerte tensión que se registra en sectores políticos del país de cara a la segunda vuelta presidencial, en donde se mediarán en las urnas los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, el presidente de la República, Gustavo Petro dio una llamativa declaración.

La cual se conoce a pocos días de que nuevamente los ciudadanos salgan a definir el futuro del país el próximo 21 de junio. En una entrevista que dio el jefe de Estado a RTVC, Petro le salió al paso a los críticos de sus recientes publicaciones en X en donde no ha ocultado su apoyo a un candidato.

¿Petro renunciará para hacer la campaña de Iván Cepeda? El presidente responde y dice que “dará batalla por la vida”

“Lo que he dicho está escrito, pueden verlo en mi cuenta de X, para ver si digo mentiras. Primera mentira periodística: que Petro se va a poner al frente de la campaña de Cepeda, de donde sale que tengo que renunciar obviamente”, expresó el mandatario colombiano.

Y avanzó en ese diálogo con RTVC: “Yo lo que dije es que me pongo al frente por la batalla por la vida, ¿por qué confunden las palabras?, la batalla por la vida es más allá de una campaña electoral”.

“La batalla por la vida es que estamos a punto de caer a un abismo de muerte y de masacre, cuando le dicen a medio país que va a destriparse medio país, ¿qué hace un presidente?, le hace caso al procurador, que uy que pena no puede decir nada, no”, recalcó Petro.

También manifestó: “Cuando le dicen a un presidente es que a usted me lo llevo a la cárcel y ¿acaso un presidente puede llevar a la cárcel a las personas o son los jueces?, y ahí si todo silencioso no le dicen dictador, y si un presidente lleva a la cárcel a cualquier persona es un dictador. Porque asume las funciones del poder judicial que yo nunca he hecho”.

“Y entonces al que le decían dictador ahora si tiene que callarse ante un ataque personal de un señor que se llama Abelardo de la Espriella, va a decir que el pone preso al presidente, dictador”, subrayó Petro.

Sumado a ello manifestó: “En el lenguaje de estas personas de donde provienen, yo soy de Córdoba, hijo de campesinos y medianos propietarios, él (Abelardo de la Espriella) es terrateniente, y Córdoba sabe, por eso en Córdoba él sacó 260.000 votos y el otro sacó 350.000 y en el puedo donde nación dos a uno fue derrotado”.

“El viene del medio paramilitar, es defensor del paramilitarismo y los paramilitares aquí gobernaron y dejaron 200.000 muertos y toda esa seguridad pensada en la muerte, que lamentablemente muchos colombianos creen, nos llevó al holocausto”, recalcó.

Por último indicó el jefe de Estado: “¿Entonces yo no se lo que es una amenaza que venga de ellos?, claro el señor me amenazó y en esos medios no es llevar a la cárcel y el no puede, él (Abelardo de la Espriella) lo sabe, es asesinar y no solo al presidente, que es uno de los líderes para que Colombia sea democrática y que existe justicia social, de eso es de lo que se quiere vengar, Petro denunció el paramilitarismo y su relación con congresistas, entre ellos todos los amigos de De la Espriella”.

Según AtlasIntel, el 56,6 % de los consultados rechaza a Iván Cepeda como presidente de Colombia, mientras a De la Espriella lo rechaza un 40,3 %

El periodo constitucional de Petro en la Casa de Nariño finaliza el próximo 7 de agosto, fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia de posesión del nuevo mandatario, que resulte ganador de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.