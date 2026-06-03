La última encuesta de AtlasIntel le da una contundente victoria a Abelardo de la Espriella. Según la medición, el Tigre tiene el 50,3 % de la intención de voto de cara a la segunda vuelta y le lleva una ventaja de 7,7 puntos porcentuales a Iván Cepeda, que registra 42,6 %. El voto en blanco llega a 3,7 %, el voto nulo/no votaré está en 0,5 % y no sé, en 2,9 %.

Abelardo de la Espriella (50,3 %) pica en punta y le saca 7,7 puntos a Iván Cepeda (42,6 %) de cara a la segunda vuelta presidencial, según AtlasInte

La encuesta mide otros datos interesantes, por ejemplo, a qué candidato respaldarían quienes votaron por Paloma Valencia y Sergio Fajardo en la primera vuelta. En el caso de Valencia, sería el 76,4 % de los votantes por De la Espriella, mientras solo el 4,4 % respaldaría a Cepeda y el 12,9 % votaría en blanco.

Frente a Sergio Fajardo las cosas están más divididas: el 18,9 % de sus votantes apoyaría a De la Espriella, mientras el 24,2 % se iría con Cepeda. Pero el 43,6 % votaría en blanco.

Eso quiere decir, según AtlasIntel, que entre quienes apoyaron a otros candidatos, el 53,2 % estaría listo para votar por De la Espriella y el 32,8 % por Cepeda.

El otro dato muy relevante es el rechazo que genera cada una de las opciones que estará en el tarjetón el próximo 21 de junio.

Según AtlasIntel, el 56,6 % de los consultados rechaza a Iván Cepeda como presidente de Colombia, mientras a De la Espriella lo rechaza un 40,3 %.