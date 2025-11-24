Confidenciales
Gustavo Petro presentó a la nueva integrante de su familia
El primer mandatario anunció la noticia a través de sus redes sociales.
El presidente Gustavo Petro anunció en sus redes sociales que llegó una nueva integrante a su familia y compartió la fotografía de ella.
Se trata de una menor que nació en el extranjero: “Tengo nueva nieta. Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”.
Tengo nueva nieta Mailé Petro González, nieta de lituano y mia. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia. pic.twitter.com/1kNi443SpX— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 24, 2025
La mayoría de los integrantes de la familia del mandatario están viviendo fuera de Colombia por problemas de seguridad, así lo ha mencionado con insistencia.