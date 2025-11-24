Suscribirse

Gustavo Petro presentó a la nueva integrante de su familia

El primer mandatario anunció la noticia a través de sus redes sociales.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 11:00 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro anunció en sus redes sociales que llegó una nueva integrante a su familia y compartió la fotografía de ella.

Se trata de una menor que nació en el extranjero: “Tengo nueva nieta. Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”.

La mayoría de los integrantes de la familia del mandatario están viviendo fuera de Colombia por problemas de seguridad, así lo ha mencionado con insistencia.

