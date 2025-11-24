Gustavo Petro presentó a la nueva integrante de su familia

El presidente Gustavo Petro anunció en sus redes sociales que llegó una nueva integrante a su familia y compartió la fotografía de ella.

Se trata de una menor que nació en el extranjero: “Tengo nueva nieta. Mailé Petro González, nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”.

