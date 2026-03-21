Petro arremete contra Abelardo de la Espriella y dice quiénes están detrás de su investigación en EE. UU.: “Me ataca y calumnia”

El presidente Gustavo Petro le respondió duramente a Abelardo de la Espriella después de que este se refiriera a la supuesta investigación que se adelanta contra el mandatario en Estados Unidos y dijera que uno de los compromisos del próximo presidente era hacer responder al máximo mandatario por sus “delitos”.

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A través de su cuenta de X, el jefe de Estado calificó al abogado como el “defensor del paramilitarismo” y cuestionó que él no tiene nada que responder ante la justicia.

“Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión. Yo no tengo haciendas ni carros, ni he vivido en Miami, ni tengo tierras o bienes o cuentas en el exterior, no he robado un peso del Estado“, escribió.

El líder natural del Pacto Histórico afirmó que nunca le ha interesado ser rico y dejarse dominar por la codicia. Además, señaló que a lo largo de su vida nunca ha atacado a alguien sin tener pruebas, tal y como sí lo han hecho en su contra.

Sobre la supuesta investigación que se adelanta en Estados Unidos, Petro recordó que en Colombia nunca ha sido acusado de delitos de este tipo, aunque aclaró que no sabe si es cierta la información compartida por The New York Times.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Son investigaciones que llamamos aquí preliminares, que provienen apenas de la derecha colombiana y sus amigos que he extraditado, y sus amigos en el departamento de Estado", manifestó.

En ese sentido, remarcó que no cree que su homólogo norteamericano, Donald Trump, esté detrás de esta situación. “No creo en ‘business’ pero si en los ‘deal’, y Trump propuso un ‘deal’”, expresó.

“Le dije que el ‘deal’ se llama libertad de la humanidad y energías limpias de América del sur entregadas a América del norte para salvar del colapso climático a la humanidad”, añadió.

En la publicación, aseguró que no tiene miedo de que se adelante alguna investigación en su contra, ya que cree que ese es el costo que tiene decir la verdad a lo largo de su vida.

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De igual forma, remarcó que Abelardo de la Espriella lo está atacando y calumniando con sus declaraciones. “Sus defendidos interpretan su mensaje como asesinarme, y sabré qué hacer en el momento adecuado”, apuntó.

Incluso, dijo que el jurista ha vivido en un contexto en el que la vida no vale nada, mientras que él defiende la vida de los demás por encima de la propia.

“No me conoce ni sabe nada de mis principios porque son contrarios a los suyos. Me acusarán de intervenir en política, pero tengo el derecho de defender mi persona y mi gobierno cuando cualquier candidato me ataque o ataque el gobierno”, escribió.

Finalmente, sostuvo que la gente con conciencia tranquila “no se inmuta” cuando se llevan este tipo de acciones en los Estados Unidos y que, según él, son producto del panorama que hay para las elecciones a la Presidencia.

“Sé que buscan ahora y es intervenir para que el progresismo pierda y ganen los amigos y defensores de los verdaderos narcotraficantes”, finalizó.