Video: impactante explosión en la “capital mundial de los fuegos artificiales” deja al menos 26 muertos

Una gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China causó la muerte de al menos 26 personas y más de 60 heridos, según informaron este martes las autoridades. El balance inicial de parte de las autoridades era de 21 muertos.
El estallido se produjo alrededor de las 4:43 p. m. de este lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, en Liuyang, provincia de Hunan, esto según los reportes de la cadena estatal CCTV tras las primeras horas del incidente de este lunes.
An explosion occurred today at Huasheng Fireworks in Liuyang, Hunan, China.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 4, 2026
3 fatalities and 25 injuries, with 2 people in serious condition. Emergency teams remain on-site as rescue operations continue. pic.twitter.com/wFbO1yp1At
Videos difundidos el lunes en redes sociales mostraban explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo que se elevaba en el aire en una zona rural rodeada de montañas en el momento de la explosión en la fábrica de fuegos artificiales china.
Las imágenes de un dron de la cadena CCTV, captadas un día después de la explosión, muestran restos quemados donde antes estaban los edificios. Mientras tanto, los rescatistas y las excavadoras buscaban posibles víctimas.
“Estamos profundamente entristecidos y consumidos por el remordimiento”, afirmó a los medios de comunicación en una declaración pública Chen Bozhang, el alcalde de Changsha, la localidad de la que depende Liuyang, lugar donde ocurrió la explosión mortal.
🇨🇳 | Al menos tres muertos y 25 heridos tras una gran explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, China, informan medios estatales. pic.twitter.com/hslhgbVDae— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026
Como parte de la respuesta que desplegó el Estado chino, el Gobierno central de Pekín envió expertos para dirigir las labores de rescate, mientras que más de 480 socorristas fueron enviados urgentemente al lugar para realizar operaciones de búsqueda, informó de igual manera la CCTV.
Se estableció además una zona de control de tres kilómetros alrededor del espacio y se evacuó a las personas cercanas al punto de la explosión. La policía detuvo a los gerentes de la empresa mientras continúan las investigaciones sobre la causa del accidente, dijo la CCTV.
El presidente chino, Xi Jinping, también se manifestó al respecto a través de los canales oficiales del Gobierno chino, pidiendo “esfuerzos sin descanso” para atender a los heridos y buscar desaparecidos del incidente, informó este martes la agencia estatal de noticias Xinhua, haciendo eco de las palabras del mandatario.
Scary footage coming from "the world's fireworks hub": Liuyang City, Hunan Province, where an explosion occurred on Monday afternoon at one of the fireworks factories. Three dead, 25 injured. This is not the only fireworks-related accident in the region, raising concerns among… pic.twitter.com/vHyrVXDRdV— Manya Koetse (@manyapan) May 4, 2026
Liuyang es el centro de pirotecnia más importante del gigante asiático y del mundo. Según se informa, se calcula que produce alrededor del 60 % de los fuegos artificiales que se venden en toda China y el 70 % de los que se exportan hacia el resto del planeta.
Con información de AFP.