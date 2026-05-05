Video: impactante explosión en la “capital mundial de los fuegos artificiales” deja al menos 26 muertos

Una gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China causó la muerte de al menos 26 personas y más de 60 heridos, según informaron este martes las autoridades. El balance inicial de parte de las autoridades era de 21 muertos.

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El estallido se produjo alrededor de las 4:43 p. m. de este lunes en la empresa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, en Liuyang, provincia de Hunan, esto según los reportes de la cadena estatal CCTV tras las primeras horas del incidente de este lunes.

Videos difundidos el lunes en redes sociales mostraban explosiones continuas acompañadas de una enorme nube de humo que se elevaba en el aire en una zona rural rodeada de montañas en el momento de la explosión en la fábrica de fuegos artificiales china.

Bomberos rocían agua en el lugar de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en Liuyang, en la provincia central china de Hunan. Foto: AFP

Las imágenes de un dron de la cadena CCTV, captadas un día después de la explosión, muestran restos quemados donde antes estaban los edificios. Mientras tanto, los rescatistas y las excavadoras buscaban posibles víctimas.

“Estamos profundamente entristecidos y consumidos por el remordimiento”, afirmó a los medios de comunicación en una declaración pública Chen Bozhang, el alcalde de Changsha, la localidad de la que depende Liuyang, lugar donde ocurrió la explosión mortal.

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Como parte de la respuesta que desplegó el Estado chino, el Gobierno central de Pekín envió expertos para dirigir las labores de rescate, mientras que más de 480 socorristas fueron enviados urgentemente al lugar para realizar operaciones de búsqueda, informó de igual manera la CCTV.

Una explosión de grandes proporciones en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China dejó al menos 26 muertos y 61 heridos. Foto: AFP

Se estableció además una zona de control de tres kilómetros alrededor del espacio y se evacuó a las personas cercanas al punto de la explosión. La policía detuvo a los gerentes de la empresa mientras continúan las investigaciones sobre la causa del accidente, dijo la CCTV.

El presidente chino, Xi Jinping, también se manifestó al respecto a través de los canales oficiales del Gobierno chino, pidiendo “esfuerzos sin descanso” para atender a los heridos y buscar desaparecidos del incidente, informó este martes la agencia estatal de noticias Xinhua, haciendo eco de las palabras del mandatario.

Liuyang es el centro de pirotecnia más importante del gigante asiático y del mundo. Según se informa, se calcula que produce alrededor del 60 % de los fuegos artificiales que se venden en toda China y el 70 % de los que se exportan hacia el resto del planeta.

Con información de AFP.