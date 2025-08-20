Suscribirse

Cómo

¿Conoce los beneficios de la lengua de suegra? Estas son algunas de sus bondades

Esta planta es una de las más apetecidas en los hogares.

Redacción Cómo
20 de agosto de 2025, 3:10 p. m.
Lengua de suegra
A la lengua de suegra se le atribuyen diversos beneficios en el hogar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las plantas han ganado relevancia en los hogares, no solo porque son una buena alternativa de decoración, sino porque a muchas de ellas se les atribuyen diversos beneficios que vale la pena aprovechar.

Algunas son ideales para purificar el aire, otras se relacionan con buena energía, mientras que en otros casos son ideales para aliviar molestias de salud. Una que con frecuencia se aprecia en las viviendas es la lengua de suegra, la cual, además de su aspecto exótico y resistente, ofrece bondades relacionadas con el ambiente e incluso el bienestar emocional. Una de sus características es que es fácil de cuidar, muy duradera y tiene cualidades que la hacen ideal para cualquier espacio.

Una de las principales características que se le atribuyen es que ayuda a purificar el aire, debido a que absorbe toxinas como el dióxido de carbono y libera oxígeno, incluso por la noche.

lengua de suegra
La lengua de suegra es una planta que se relaciona con protección y buena suerte. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, es ideal para tener en espacios interiores porque tolera muy bien la falta de luz y el ambiente seco. También se dice que contribuye a absorber el calor y a equilibrar la energía en el hogar, por lo que es común verla en salas o dormitorios como una planta ornamental, precisa la revista Architectural Digest.

En torno a este tema, según el sitio web Mejor con Salud, en 1989 la Nasa publicó el informe Clean Air Study, en el que señala que ciertas plantas de interior tienen la capacidad de purificar el aire al absorber toxinas y contaminantes comunes. En el estudio, se destacó que la Sansevieria trifasciata, en particular su variedad Laurentii para cumplir con este objetivo. Es una planta que mejora la calidad del aire, especialmente en espacios cerrados.

Contexto: El abono casero y barato que hace crecer y florecer la lengua de suegra en poco tiempo; así se puede usar

Se dice, también, que además de purificar el aire, puede absorber partículas contaminantes suspendidas, lo cual es útil en zonas urbanas o con poca ventilación.

Otra de sus bondades es que produce oxígeno por la noche. A diferencia de la mayoría de las plantas, esta libera oxígeno durante la noche, lo que la convierte en una buena alternativa para colocar en dormitorios, ayudando a mejorar la calidad del sueño.

Lengua de suegra
La lengua de suegra es una planta que se relaciona con buena energía. | Foto: Getty Images

Aliada de las buenas energías

Aunado a lo anterior, la lengua de suegra es una de las tantas plantas de la suerte y las buenas energías, según la filosofía china del feng shui. Esta práctica asiática considera que la presencia de esta planta en el hogar puede atraer buenas energías, dinero y buena suerte.

De acuerdo con esta técnica milenaria, se debe poner la lengua de suegra a la entrada de la casa para que frene las malas energías que puedan llegar desde el exterior.

Contexto: Trucos sencillos para reproducir la lengua de suegra en agua

Desde el punto de vista de la salud, se dice que su consumo puede ayudar a aliviar algunos inconvenientes de salud como dolores fuertes como el de cabeza u oído. También se le atribuyen bondades para cicatrizar heridas, reducir los niveles de azúcar en la sangre y aportarle al cuerpo propiedades laxantes.

Sin embargo, antes de usarla para lo que se ha mencionado, es importante consultar con un profesional de la salud para evitar posibles complicaciones.

