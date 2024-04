Álvaro Uribe deja en evidencia a Petro con su reforma pensional: deja claro riesgo para ahorros de trabajadores y alerta a jóvenes

“Que el Banco de la República maneje el fondo público, es un distractor, pues el Banco no puede manejar pensiones y la administración del fondo público la harían con un comité de ministros que permitiría toda la manipulación del Gobierno”, aseguró el expresidente.

“Este programa, Colombia Mayor, ha sido muy bien evaluado, pero el pago de 80 mil pesos al mes es miserable. Para lograr total cobertura, que requeriría proteger a otros 2,5 millones de ancianos, es necesario que el presupuesto nacional cumpla con sus obligaciones sociales, pero no destruir el actual sistema de pensiones. Este subsidio lo puede dar el Gobierno ya”, dijo Uribe.

Por otro lado, afirmó que el derroche presupuestal ha sido la característica de algunos gobiernos, además de un enorme Estado burocrático, que según Uribe ha crecido más en este mandato, eso sumado a la debilidad de la economía son los hechos que realmente estarían impidiendo la protección de los ancianos y que por lo tanto no es el sistema de pensiones como tal. “Por estas razones tampoco se necesita el pilar solidario”, aseguró Uribe.

En el caso del segundo pilar para pensionar a quienes no alcanzaron a jubilarse, es decir, el semicontributivo, Uribe dice que no es “novedoso” ya que “desde 2005 existe el sistema de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) que cumple con esa finalidad social. Por las mismas razones del Estado derrochón, burocrático, y de la debilidad de la economía, no ha tenido suficiente cobertura. Debe advertirse que el ahorro ciudadano tendría más rentabilidad en fondos privados que en el sistema público. Así lo demuestra la experiencia: mientras en el sistema público al ahorro ciudadano apenas se le ha sumado la inflación, en el privado el ajuste ha sido en promedio de inflación + 7 %”, afirmó el exmandatario.