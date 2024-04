Gustavo Petro, en alocución, respondió a críticos que con reforma pensional no “expropiará” ahorros y no “aumentará” edad de pensión

“No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. No es verdad que expropiará los ahorros individuales”, expresó Petro.

El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes trabajaron día y noche, pero de manera independiente, con bajos ingresos y no lograron cotizar el mínimo de semanas. A quienes entregaron su trabajo a empresas que decidieron no contratarlos formalmente. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo. Para ellos tendremos una renta pensional, compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones, y un subsidio del Estado de hasta del 30% en el momento de cumplir su edad de retiro. Este segundo pilar es para el taxista, la comerciante, el vendedor ambulante, el campesino, el artista callejero. Hoy ellos no tienen una pensión en Colombia.