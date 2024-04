Riesgo sobre pensión de jóvenes por la aprobación de la reforma pensional, desató choque entre Gustavo Petro y Paloma Valencia

Aquí se dicen varias mentiras.



No aumenta la cotización del salario ni del patrón para pensionarse



Los jóvenes de ayer, hoy no se pensionaron.



La mitad no lograron cotizar y la mayoría de los que se metieron a los fondos privados, hoy apenas retirarán sus ahorros, previo… https://t.co/9IwfTLxnlX