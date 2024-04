Pensión anticipada fue aprobada en la reforma, ¿quiénes tienen derecho y de qué se trata?

Una talanquera en el acceso a la pensión por parte de los colombianos es la que ponen los requisitos, que no todos los que cotizan logran cumplir.

Seis de cada 10 ciudadanos cotizan al sistema pensional (58 %), pero no logran completar las semanas exigidas para llegar a ‘coronar’ y tener un aseguramiento para el momento de su retiro.

¿Cuál es la regla de oro de esta alternativa?

2. No estar en el régimen de transición . Para poder acceder a la pensión anticipada, el aspirante no podrá estar en el régimen de transición establecido, el cual, implica que, a 2025 cuenta con 900 semanas o más (hombres) o 750 semanas o más (mujeres), pues ellos podrán pensionarse en Colpensiones o en fondos privados, tal como funciona ahora.

4. Descuento. En el caso de la pensión anticipada, el objetivo es amparar a la persona que no logró obtener la pensión. No obstante, no se trata de un subsidio, pues el beneficiario tendrá que seguir aportando el 16 % de su ingreso, que es el descuento que le hacen a un trabajador de manera habitual cuando está cotizando a pensión en su vida laboral.