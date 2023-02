¿Se van a casar? Se avivan los rumores de la relación entre Luisa Castro y Reykon

Desde hace ya varios meses que se viene rumorando que el cantante antioqueño Reykon y la influenciadora Luisa Castro (exnovia de La Liendra) son pareja, pero ninguno de los dos ha confirmado nada.

Luisa Castro en lencería - Foto: Instagram @luisa_castro1585

Sin embargo, esto no ha sido un problema para los seguidores de ambos, ya que ha habido ciertas coincidencias que confirmarían la relación. Tal como pasó recientemente, en el que la joven compartió una fotografía con su novio, revelar propiamente su identidad.

Reykon y Luisa Castro Instagram @luisa_castro1585 y @reykon - Foto: Instagram @luisa_castro1585 y @reykon

Ello lo hizo al utilizar la dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, en donde le preguntaron: ”Ya que no muestra el novio por lo menos cuente y cuánto llevan”; ante esto, la influenciadora escribió “más de un año” y compartió una fotografía de Navidad del 2021 en la que está, al parecer, con Reykon debido a que los tatuajes del brazo coinciden con los que tiene el cantante paisa.

A esto se suman varias imágenes de eventos en los que ambos han estado, aumentando los rumores de una relación. Incluso, los internautas aseguran que es posible que haya compromiso, debido a un anillo que lleva la joven en su mano y que se ve en un video que compartió en una historia de Instagram.

Entre otras preguntas que recibió la antioqueña, estaba “¿para cuándo un bebé?”, sobre lo que dijo: “Falta aún... El tiempo de Dios es perfecto, además siento que primero hay que organizar y planear más cosas, pero obvio quiero ser mamá y joven”.

Asimismo, le preguntaron si “te gustaría tatuarte?”; en cuanto a esto, contestó: “Oigan, la verdad sí he estado antojada de un tatuaje, pero me da miedo, yo tengo tatuajes muy pequeños y siempre que lo hago me duele mucho, entonces no sé... por eso no me decido, aparte no he encontrado como un buen tatuador... Bueno si he encontrado, pero es difícil coordinar la cita, así que coméntenme tatuadores”; y agregó que quiere otra vez el piercing de la nariz, solicitando de paso un “tatuador en Medellín, porfa”.

El cantante habría pasado una fecha especial con la influencer. - Foto: Instagram @reykon - @luisa_castro1585

“Para dónde piensas viajar este año”, fue otra de las preguntas que le hicieron a la influenciadora que cuenta con más de 240.000 seguidores en Instagram: “La verdad tengo muchos sueños de viajar a muchos lugares, pero no sé, no tengo muchos planeados, solo tengo uno fijo que muy pronto les mostraré y compartiré”, afirmó.

Luisa Castro - Foto: Instagram @luisa_castro1585

Sumado a “¿cómo va tu vida de empresaria?”, le cuestionaron, por lo que aseveró: “Esto es una locura, pero gracias a Dios todos los días aprendo cosas nuevas y eso me encanta, me estoy disfrutando el proceso, aunque debo confesar que no ha sido fácil”.

La primera foto del cantante y la modelo

Recientemente, con motivo de las fiestas de fin de año, la influencer habría dejado a la vista una imagen que confirmaría el romance que sostiene con el artista urbano. En el post, se apreció que la creadora de contenido pasó Navidad con sus familiares y amigos, además del reguetonero.

En la imagen que salió a la luz se detalló que Luisa Castro estaba junto a Reykon en una selfie, abrazados y uniendo sus cabezas bastante. Aunque no ubicaron ningún mensaje amoroso, los fanáticos lanzaron especulaciones sobre este contenido y aseguraron que sería la forma indirecta de oficializar la relación.

Los fans de la joven puntualizaron que admiraban lo “madura y discreta” que fue con su vida personal, teniendo en cuenta que no mencionaba a Reykon en sus contenidos o publicaciones.

“Amo que ella nunca habló mal y siempre actuó súper discreta”, “Pasó de Renault a Mercedes”, “Ella es divina y se ven hermosos”, “Fue muy discreta y logró salir adelante en su relación con el cantante”, “Gracias a Dios cambió a La Liendra”, “Los dos son hermosisismos”, “Me cantan, pero ojalá sigan cuidando su relación”, entre otros comentarios.