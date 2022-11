¿La nueva pista de Reykon revela su nuevo amor?

Diversos rumores indican que la creadora de contenido, Luisa Castro, quien hace unos años sostuvo una relación sentimental con el influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se estaría dando una nueva oportunidad en el amor nada más y nada menos que con el cantante de música urbana Reykon.

Esta no es la primera vez que relacionan a la joven con el artista colombiano; de hecho, las especulaciones se habían calmado hasta ahora, pero salieron a la luz nuevas pistas que confirmarían su noviazgo.

Anteriormente, sus seguidores aseguraban que era evidente que estaban juntos porque la famosa llegó a posar en sus fotografías con una chaqueta y una camisa que, al parecer, eran prendas de Reykon; no obstante, hasta el momento ella ha tratado de ser bastante discreta con sus asuntos personales.

Luego, empezaron a circular unos videos de un evento en Segovia, Antioquia, lugar donde el intérprete de Tu cuerpo me llama se presentó mientras una mujer que parecía ser Luisa Castro lo grababa con discreción. Aunque algunos internautas aseguraron que era ella, esta información nunca se confirmó.

Ahora esta situación ha tomado mucha más fuerza, ya que Luisa Castro decidió compartir en sus redes sociales los regalos que recibió por su cumpleaños; uno de esos llamó la atención de sus seguidores, pues en una de las fotos aparece una frase que dice: “regalitos del novio 🥰😍💘🐯”.

Muchos de sus seguidores aseguran que tiene una relación con el cantante Reykon. - Foto: @luisa_castro1585

Además, la mujer también compartió un video en el que está usando la chaqueta que recibió y donde cuenta que le pidieron empacar ropa. “No sé para dónde me van a llevar. Ya les voy a ir contando y mostrando, ¿bueno?”, dijo a sus más de 5.1 millones seguidores a través de Instagram.

Ni Reykon ni Luisa Castro han confirmado los rumores de una relación, pero sus seguidores ya han unido pistas que indicarían que si están juntos. Una de esas es una fotografía donde aparecen con otro hombre que, posiblemente, sería un seguidor de alguno de los dos o de ambos.

Por el momento no se conocen más detalles de la instantánea que fue replicada por una cuenta de Instagram enfocada en compartir contenido de famosos.

Desde que Luisa Castro rompió su relación con La Liendra, la creadora de contenido no ha revelado en ningún momento si está o estuvo saliendo con alguna persona; por su parte, el hombre en la actualidad tiene una relación pública con Dani Duke.

La Liendra reaccionó a los rumores de la relación de su ex, Luisa Castro

La Liendra y Luisa Castro se ubicaron en el centro de distintos comentarios entre los curiosos, debido a la relación sentimental que sostuvieron en el pasado. Ambos se apoyaron y respaldaron en la creación de contenido, pero todo terminó de un momento a otro, por lo que las miradas de los curiosos se posaron sobre los posibles nuevos romances que entablarían a futuro.

Pese a que La Liendra confirmó su noviazgo con Dani Duke en 2020 y se mostró entusiasmado, uno de los detalles que llamó la atención de los seguidores del paisa fueron las oportunidades en las que habló de su exnovia y prefirió no mencionar su nombre. La joven influencer habló sin problemas de su excompañero, de quien no reparó ni soltó mayores detalles.

Sin embargo, ambos quedaron en el centro de distintas noticias debido a la reacción que tuvo La Liendra al conocer sobre el supuesto romance que sostiene Luisa Castro con Reykon. El antioqueño no se guardó sus comentarios y soltó algunas palabras que despertaron opiniones en sus seguidores.

“Yo me pillé un chisme de que Reykon está saliendo con esta otra persona que tuvo una relación conmigo, a mí no me importa, porque de verdad no me importa”, dijo el paisa. “Pero es ahí donde dice uno: ‘Sí, yo fui el que los presenté, sospechoso’. Pero les deseo que sean felices, porque de eso se trata la vida, de superar y avanzar”, agregó.