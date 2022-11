Cintia Cossio le regaló algo muy tóxico a su pareja Jhoan López y esta fue su reacción

La paisa quien es muy reconocida en redes sociales por ser la hermana del influencer Yeferson Cossio, también ha sido muy sincera con sus seguidores y su familia contando que hace parte de la plataforma OnlyFans.

Cintia Cossio suele compartir mucho contenido en sus redes sociales y este se trata de bromas que hace con sus familiares y obsequios que le da a su pareja Jhoan López. Esta vez quiso darle un obsequio que dejó a muchos pensando y que su esposo catalogó como “tóxico”.

Se trata de una fotografía en la que aparece disfrazada de la serie de manga Sailor Moon. Pero lo curioso de este regalo es que la imagen esta puesta en varios objetos alrededor de la habitación donde duerme la pareja.

Un edredón, las sábanas, una maleta, un forro para el celular, una taza de café, las almohadas, la maleta y hasta una playera, llevaban la foto de Cintia Cossio.

“Nunca me habían dado un regalo tan tóxico 😐”, escribió Jhoan López en su publicación de Instagram donde mostró uno a uno los regalos que le dio su pareja.

Sin duda los seguidores de ambos comentaron el regalo que Cintia le hizo y del cual dijo que era “Con mucho amor mi cielito. ❤️”. Algunos dijeron: “Pura pinta pal 24 o 31 de diciembre el propio estren 🤩😅😂”, “No me imagino que lo echen de la casa y tener que salir con la maleta jajajajajajajajajajaja”, “🤣🤣🤣 marcando territorio ❤️😍”, “No papi lo tiene, pero más registrado que la Dian cada paso está contado nooooooo Chernoville”.

Cintia Cossio contó sobre una enfermedad que casi la mata

La influenciadora Cintia Cossio, quien responde las preguntas de sus fanáticos en redes sociales cada que puede, confesó que padeció bulimia, enfermedad que estuvo cerca de llevarla a la muerte.

En su cuenta en Instagram, en la que suma cerca de seis millones de seguidores, activó la ventana de preguntas para interactuar con ellos y recibió una pregunta que quizá otros famosos se hubieran negado a responder.

Uno de los usuarios de esta red social le preguntó “¿Te sientes insegura de tu cuerpo?” y ella respondió que sí. Pese a que tiene uno de los cuerpos más envidiados de Colombia, afirmó que enfrentó problemas de inseguridad por cuenta de ello.

“Sí y bastante, aunque yo entreno muy duro. Yo me cuido mucho con la alimentación. No me cuido por mi cuerpo, sino que lo adopté como un estilo de vida. Así trate de comer mal, mi cuerpo ya lo rechaza. Me cuido mucho la piel, utilizo mis cremitas. En lo que puedo, me cuido mucho. No existe mujer, ni la que usted considere que sea la más hermosa del mundo, que no sea insegura. Que me salió un huequito acá, que por acá tengo estrías. Las mujeres somos algo raro”, comentó inicialmente Cintia, cuyo hermano, Yeferson Cossio, también es influenciador.

Cintia, transparente con sus seguidores, afirmó que en algún momento de su vida estuvo cerca de la anorexia y que su inseguridad de ahora, a su juicio normal, nada tiene que ver con la de antes.

También a través de sus historias en Instagram comentó: “Yo ya pasé una etapa en mi vida en la que el trastorno mental y la inseguridad me llevaron a tener bulimia, casi que anorexia. Yo mido 169 centímetros y pesaba 48 kilos. Ahora llevo una inseguridad sana, que yo considero normal, porque la que tenía años atrás, esa sí me iba a llevar a la muerte. Hay inseguridades de inseguridades también. A mí me dicen que yo debía haber sido psicóloga y médica. ¡Ay!, ustedes me conocieran”, agregó.