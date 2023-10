Joven murió al tratar de rescatar a un perro de un voraz incendio en Cali; pese a la heroica acción, el animal también falleció

Emergencias: 1 incendio en edificio, 1 incendio de basuras o desperdicios, 2 incendios de vehículo de pasajeros, 2 incendios en exterior de basura, basuras o desechos, 38 llamadas al SEM, excluido accidente de vehículo con heridos, 1 electrocución o potencial electrocución, 3 derrames de gasolina u otro líquido inflamable, 1 condición tóxica, otra, 3 calor por cortocircuito (cableado), defectuoso/desgastado, 3 llamadas de servicio, otros, 10 problemas con animales, otros, 2 asistencias inválida, 1 despacho y cancelado en ruta, 1 no se ha encontrado ninguna incidencia a la llegada a la dirección de despacho, 3 llamadas de EMS, parte transportada por agencia que no es de bomberos. Para un total de 72 Incidentes.

Mujer lo perdió casi todo en incendio de su apartamento

“En ese momento no recuerdo si dejé el apartamento con llave, solo recuerdo que escuchaba que los vidrios se partían, que la gente gritaba y yo quería subir, pero la gente me decía que bajara, en eso respondía que era mi apartamento y cuando por fin subí, pues habían tumbado la puerta con el hacha de los extintores”, relató.

Laura dijo que no habían llegado los bomberos y que esta acción la realizaron los vecinos, quienes estaban muy preocupados porque conocen a sus dos mascotas y temían que estuvieran solas. “Me imagino el desespero de la gente. Gracias a Dios nadie estaba en el apartamento, ni las perras, no tengo gatos, ni peces, ni otro tipo de animales, y pues afortunadamente también estaba con mi hijo”.

En cuanto a la llegada del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, Laura desconoce el momento exacto en el que arribaron al sitio, ya que estaba en estado de colapso. “Yo no dimensionaba el tiempo, pero diría que desde que llegué se demoraron más o menos unos 8 minutos, porque desde afuera vi el apartamento incendiado, pero yo iba en mi carro, antes de entrar empecé a pitar en la portería para que me abrieran rápido, dejé a las perras y al niño abajo y ahí fue cuando subí”.

“En una mesa que tengo debajo del televisor estaba el Play de mi hijo, y vimos que también se perdió, solo quedaron los juegos dentro del cajón. Asimismo, saqué mi computador, no lo he revisado para ver si prende, pero, pues, está bien a simple vista, no está quemado y el estuche tampoco. Parte de la cocina también está quemada, no sé si la lavadora se dañó, porque no la he revisado, pero sí estaba derretido un colgadero de ropa tipo acordeón. Mientras que la ropa está bien, al igual que la nevera, eso noté anoche, la loza está empolvada pero intacta, al igual que la cafetera y los baños”.