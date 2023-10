Incendio en España deja cuatro menores de edad fallecidos y nueve heridos

Isabel Díaz Ayuso se le va encima al Gobierno de España y al feminismo por no condenar ataques de Hamás

Se desconocen por ahora las causas e este incendio, que ocurrió en un edificio en el barrio de As Travesas, cerca del centro de la ciudad gallega. El incendio se desató poco antes de las 04H00 (02H00 GMT) en la planta baja del edificio.

🔘 CATRO FALECIDOS, tres deles de entre 11 e 14 anos, no incendio dun edificio en Vigo, na zona das Travesas | Todos os datos, no Telexornal, ás 14:00 e ás 15:50 en @La1_tve pic.twitter.com/DSRiLXQPep

Las fotografías de los medios locales mostraban a los residentes en estado de shock a primera hora de la mañana del miércoles en los alrededores del edificio, c uya planta baja fue devastada por las llamas, que también alcanzaron algunas ventanas de los pisos superiores.

Incendio en Murcia

“Lamentamos comunicar que los fallecidos en el incendio de Atalayas ascienden a 13″, anunció el alcalde de Murcia en X (antes Twitter). “Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas”, indicaron los servicios de rescate.

| Foto: Bomberos/Ayuntamiento de Murcia via AP

Así lucharon los bomberos para controlar el incendio en una discoteca de Murcia, España

Un portavoz de la policía señaló a medios de comunicación que el sábado 30 de septiembre en la noche se llevó a cabo una fiesta de cumpleaños en el lugar del incendio y agregó que, hasta el momento, no todos los asistentes han podido ser localizados, ya que por el pánico generado, salieron corriendo de la discoteca.

“La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance”, dijo precisando que todavía no se ha encontrado una pista sobre la causa del incendio.