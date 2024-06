México elegirá su primera presidenta, ¿mantendrá la izquierda y AMLO el poder con Claudia Sheimbaum?

Pero no todo fueron luces para el Gobierno de AMLO, ya que en materia internacional defendió al golpista peruano Pedro Castillo, le dio asilo a Evo Morales luego de que se le acusara de cometer fraude para reelegirse , e inició un conflicto con Ecuador después de conceder refugio al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción en el Gobierno de Rafael Correa.

Además, en materia de seguridad, si bien dio varios golpes contra los carteles del narcotráfico, las estructuras criminales siguen controlando muchas partes del país. Además, no logró esclarecer la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrido en 2014 y que al día de hoy sigue siendo un misterio. Por esto, y otras razones, la aprobación de López Obrador no termina de ser perfecta.

“Lo que puede esperar México en este sentido es continuidad, que siga un poco la política social del Gobierno de López Obrador y que siga un poco con su línea nacionalista de independencia a nivel de política exterior, tal como la ha implementado AMLO. En un Gobierno que ha sabido adaptarse pragmáticamente a las circunstancias, en particular en su relación con Estados Unidos. Yo creo que Claudia Sheinbaum representa un poco esta continuidad”, dice Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, sobre qué se puede esperar si la candidata de AMLO es elegida.

Aun así, la persona que asuma el cargo, llegará a un país repleto de desafíos. “El reto de la situación del comercio exterior y de la competitividad sigue siendo muy importante. También la lucha contra la corrupción. Pero, sobre todo, la seguridad que hay en el país, que es un desafío permanente, y no debemos olvidar que si no se tiene controlado en cierta medida, no se puede tener las otras cosas”, manifiesta Giovanni Reyes, profesor de la Universidad del Rosario.