Isabel Díaz Ayuso se le va encima al Gobierno de España y al feminismo por no condenar ataques de Hamás

Ayuso criticó la posición de líderes de la Comunidad Autónoma de Cataluña, quienes no han condenado los ataques que llegan desde territorio palestino.

“Yo entiendo que aquellos que apalean policías, que revientan cajeros, que han secuestrado y han matado, que han quemado las calles de Cataluña, entiendo por qué no condenan el terrorismo de Hamás, pero es terrorismo, es yihadismo. Yo no me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, rotas, violadas, ensangrentadas, que han expuesto como trofeos”, dijo Ayuso.