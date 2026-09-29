Secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, habla en SEMANA tras aprobación de la tributaria en Bogotá: “una decisión responsable”

El Concejo de Bogotá aprobó este semana en segundo debate la reforma tributaria. Ahora solo falta que el alcalde Carlos Fernando Galán la sancione para que entre en vigencia. Sin embargo, muchos desconocen algunos de los detalles de la reforma, qué impuestos subirán y quiénes serán los impactados.

SEMANA habló con la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, quien respondió varios de los temas que causan duda frente al proyecto, que está a un paso de entrar en vigencia.

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SEMANA: ¿Cómo ve el Distrito la luz verde que les dio el Concejo en este proyecto?

Ana María Cadena: Bueno, lo primero es un agradecimiento y un reconocimiento al Concejo de Bogotá. Creo que a esto está llamado la corporación y es a dar discusiones de ciudades, discusiones de fondo, a tomar decisiones que se han venido discutiendo durante años en la ciudad, así que un reconocimiento enorme a cada uno de los concejales y un agradecimiento porque creo que es una decisión responsable que le permite a la ciudad pensarse hacia futuro.

Cadena aseguró que la modernización del alumbrado público será uno de los proyectos financiados con la reforma tributaria de Bogotá, que contempla una sobretasa al impuesto predial para financiar la renovación del sistema de iluminación de la ciudad. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ / Semana

SEMANA: ¿Se sabe cuándo va a sancionar la reforma el alcalde?

A.M.C: Pues yo creo que eso debe ser muy rápido, tiene un proceso de unas revisiones finales, pero yo creo que no debe tomar mucho tiempo.

SEMANA: Varios concejales van a demandar la reforma. ¿El distrito de alguna manera está preparado para sortear esa discusión?

A.M.C: Sí, incluso pues digamos que los riesgos que dieron algunos concejales en su momento fueron abordados por el secretario jurídico distrital, así que pues entendemos que esto hace parte del ejercicio, pero desde la jurídica distrital, pues están preparados para acompañar los procesos que vengan.

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SEMANA: Frente al tema del alumbrado público. ¿Por qué decidieron financiar este rubro a través de una sobretasa al impuesto predial y no a través de otras fuentes de recursos?

A.M.C: Por ley le es permitido a las entidades territoriales cobrar por el alumbrado público. Tanto es así que más de 800 ciudades de Colombia hoy lo cobran. Bogotá era una de las pocas que no lo hacía. La ley permite dos caminos para hacer ese cobro. El primero, a través de las facturas de consumo de energía, que es como la gran mayoría de ciudades en el país lo hacen hoy. Pero la ley también permite que se haga a través de una sobretasa al predial, que fue la alternativa que nosotros elegimos. ¿Por qué ? Porque cuando se cobra asociado al consumo de energía, lo que sucedía es que algunos procesos productivos, que son muy intensos en el uso de energía por el proceso mismo que tienen, terminaban pagando mucho más que proporcionalmente por el servicio.

No necesariamente ni tenían más capacidad de pago, ni se beneficiaban más de la alumbrado puesto. Entonces, dado que la ley permite esa otra forma, nosotros quisimos revisar y al hacer el ejercicio nos dimos cuenta que el resultado era muy positivo.

La secretaria de Hacienda de Bogotá aseguró que la modernización del alumbrado público contempla la instalación de luminarias LED y la implementación de un sistema de telegestión para mejorar la eficiencia energética y facilitar el control remoto de las luces. Foto: Illustra - stock.adobe.com / Concejo de Bogotá

SEMANA: ¿Qué vieron tras analizar los resultados frente a esta manera de cobrarlo?

A.M.C: Primero, porque amplía la base de gravados, más contribuyentes aportando. Segundo, porque un predio grande puede asemejarse más a qué tanto alumbrado público necesita. Entonces, grandes superficies comerciales, por ejemplo, que requieren de mucho alumbrado público, pues estarían contribuyendo más al pago del servicio. Entonces creemos que además nos permitió un diseño muy progresivo, donde los predios del estrato 1, 2 y 3 no pagan, a no ser de aquí allí haya predios de 1.000 millones de pesos o más y los predios de estratos 4, 5 y 6 tendrán una tarifa de 0.4.

SEMANA: ¿Existen exenciones o casos en los que a estratos 4,5 y 6 se les exima el tributo?

A.M.C: Estamos reconociendo lo que allí se llamó pobreza oculta, es decir, personas que a pesar de estar en estrato 4, 5 y 6, al cruzarlas con las bases de datos del SISBEN o con los listados de población en exclusión del distrito, se identifica que no tienen capacidad de pago. Para ellos también habría una tarea tarifa de cero por 1000.

SEMANA: ¿Qué equipos tienen contemplados ustedes comprar para la modernización del alumbrado público y cómo llevarán a cabo ese proceso?

Digamos que eso ya pues no hace parte del alcance del acuerdo como tal, pero la realidad es que a finales de noviembre vence el convenio que durante 30 años había estado vigente entre el Distrito y en él y lo que se encuentra avanzando en este momento la UAESP, la unidad encargada de este servicio público es cómo va a ser el nuevo contrato. Y eso es muy importante porque ahí es donde van a quedar definidas las características, los alcances y las condiciones de ese nuevo proceso contractual. ¿Qué pasa? Que las condiciones que hoy tenemos son mucho mejores, porque ya no se trata de tener unos recursos anualmente en el funcionamiento de esa entidad, sino que tenemos un proyecto de inversión a 10 años con los recursos garantizados que van a permitir hacer una negociación mucho mejor para la ciudad.

SEMANA: ¿Cuándo ustedes hablan de la modernización y de un alumbrado inteligente, tienen contemplado como nuevos equipos o a qué se refieren digamos con el tema ‘inteligente’?

A.M.C: Esto tiene un potencial enorme. Entonces, a qué nos referimos. Esto va como fases. Entonces lo primero es poder tener todas nuestras luminarias en tecnología LED. Eso va a pasar en a más tardar en dos años. Lo segundo es empezar a tener un alumbrado telegestionado. ¿Qué quiere decir eso? Hoy, todas las mañanas salen unas cuadrillas en motos y en carros a revisar si una luminaria está prendida o apagada. Que tú tengas un alumbrado telegestionado quiere decir que lo puedes manejar remotamente. Y eso es genera muchísimas eficiencias. Por ejemplo, no tienes que tener las luminarias prendidas con el el mismo nivel de intensidad a todas las horas del día. Puedes saber en qué momento hacer un uso más eficiente de la energía y eso está aprobado genera unos ahorros muy importantes. Pero más allá de eso, todo esto te habilita a tener una red de internet de las cosas para la ciudad, que es lo que ha transformado muchas ciudades del mundo y de la región.

Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, explicó cómo funcionará el cobro de la sobretasa al alumbrado público y cuáles serán los predios que deberán asumir este nuevo tributo, de acuerdo con su estrato y valor catastral. Foto: Secretaría de Hacienda

SEMANA: ¿Qué beneficios trae una red de ‘internet de las cosas’ para la ciudad?

A.M.C: Esto te habilita a tener, por ejemplo, sensores que te permitan identificar oportunamente el riesgo de un incendio o una inundación, te permiten tener cámaras de videovigilancia importantísimas para la seguridad de la ciudad integradas, te permiten tener, por ejemplo, sensores que miden la calidad del aire o la contaminación auditiva, te permiten tener mecanismos para manejar más eficientemente el tráfico, en fin. Yo a veces pienso que el potencial de esto como el potencial de la tecnología casi que es infinito. Entonces lo que estamos es montando la ciudad en una ruta que sabemos para dónde va y que cada vez más nos va a permitir tener una ciudad más segura, mejor manejada con la información necesaria para tomar decisiones

SEMANA: ¿Por qué la idea de solo grabar a los estratos 4, 5 y 6?

A.M.C: Pues lo primero sería decir que para predios de 1000 millones de pesos o más en el estrato 1, 2 y 3, también harían la contribución. Eso por un lado. Lo segundo es que nosotros somos unos convencidos de un elemento fundamental de la tributación y es que a través de los impuestos de debemos lograr que quienes más capacidad de pago tengan, más aporten y quienes menos capacidad de pago tengan, pues se les exija un esfuerzo menor. Y eso fue lo que nos motivó a este diseño, que todos nos veamos beneficiados de este proyecto, que toda la ciudad completa tenga una mejor iluminación, todo este gran proyecto de ciudad inteligente, pero pues el cobro lo concentremos en quienes más capacidad tengan.