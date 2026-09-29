En Colombia, las enfermedades cardiovasculares continúan entre los principales desafíos para la salud pública. De acuerdo con los lineamientos sobre enfermedades cardiovasculares y metabólicas publicados por el Ministerio de Salud en 2026, estas enfermedades han sido la principal causa de mortalidad general en el país durante casi las últimas dos décadas y, en 2024, fueron la segunda causa de mortalidad prematura entre la población de 30 a 70 años.

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En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, Jeep y la Clínica Shaio se unieron para reconocer la labor de los profesionales que participan en el diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes con enfermedades cardiovasculares.

“Hablar del corazón es hablar de vida, pero también de las personas que están detrás de cada diagnóstico, cada procedimiento y cada recuperación. Esta alianza nace para reconocer al área médica que todos los días pone su conocimiento, experiencia y vocación al servicio de otros”, aseguró Mario Esteban Correa, director de marca para Jeep.

Día Mundial del Corazón: Clínica Shaio y Jeep reconocen la labor de equipos médicos en Colombia. Foto: Suministrada / API

En la Clínica Shaio, la atención cardiovascular involucra equipos multidisciplinarios conformados por especialistas y profesionales de distintas áreas. Su trabajo comprende etapas como el diagnóstico, la toma de decisiones clínicas, los procedimientos, el seguimiento y la recuperación de los pacientes.

“Cada procedimiento cardiovascular es el resultado del trabajo coordinado de un equipo de profesionales que pone su conocimiento, experiencia y vocación al servicio de una misma prioridad: cuidar la vida de nuestros pacientes. Por eso, es importante que espacios como el Día Mundial del Corazón también permitan reconocer a quienes están detrás de cada diagnóstico, cada intervención y cada recuperación”, señaló Silvia Galvis, directora de mercadeo y comunicaciones Clínica Shaio.

Día Mundial del Corazón: Clínica Shaio y Jeep reconocen la labor de equipos médicos en Colombia. Foto: Suministrada / API

Como parte de la iniciativa, Jeep realizará una donación destinada a apoyar la labor de la Clínica Shaio en el cuidado cardiovascular y a visibilizar el trabajo del personal médico.