Día Mundial del Corazón: las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte en el país. Conozca el panorama

La Dra. Karen Dueñas Criado, cardióloga, coordinadora del programa de Clínica Valvular de la Fundación Cardioinfantil LaCardio, aseguró que, en su orden, estas enfermedades constituyen la primera, segunda, quinta y décima causa de muerte en el país, y su afectación no distingue género ni edad. “Estas no son enfermedades de adultos mayores, y no afectan solo a los hombres. Aquí cualquier persona tiene ciertos factores de riesgo según el momento del ciclo de vida”, aseguró.